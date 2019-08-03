''Не нравится, едьте в свою Турцию'': почему крымчане не уживаются с русскими туристами

Крымчане и российские туристы никак не могут найти общий язык. Жители полуострова жалуются на то, что к ним едут бедные туристы, которые тащат с собой колбасу и пиво, не тратят денег на экскурсии и мало покупают на базарах.

Российские же туристы в свою очередь сообщают о том, что в Крыму грязно, местные жители поднимают цены на проживание, но не вкладывают деньги в комфорт и инфраструктуру. Растут цены и на продукты. Подробнее о том, как живет курортный Крым — в материале OBOZREVATEL.

Едьте в свою Турцию, если вам дорого

Крымчане и россияне никак не могут поделить полуостров и постоянно выясняют, кто же все-таки тут гадит больше: местные или приезжие. Туристы из России частенько тыкают в нос местному населению фото неубранных улиц, замусоренных пляжей, грязной воды в море. Крымчане в свою очередь обвиняют во всем приезжих.

Вода на пляже Фиолента покрылась масляной пленкой ВК

"Это они к нам каждое лето приезжают, мусор кидают где попало. На пляже окурки кто оставляет, местные что ли? Машинами своими заставляют все улицы. И еще жалуются на высокие цены! Не нравится, едьте в свою Турцию! А мы и без вас проживем", — возмущается владелица апартаментов в Алуште Валентина Григорьевна.

Пляж в Николаевке ВК

Пляж в Николаевке ВК

Россияне уверены – в Крыму плохо работают коммунальные службы. "Я сам с Краснодарского края. У нас на улицах чисто, улицы убирают в три смены. Но то, что творится в Ялте, Симферополе, Севастополе – просто ужас. Я в Крыму был за последние пять лет три раза. В первый год я все списывал на то, что у них нет денег, проблемы, со временем наведут порядок. Но у них ничего не меняется, а становится все хуже.

Грязь на пляжах, разрушенные набережные, кроме основной трассы "Таврида" тут дорог нет вообще. А цены на отдых и питание растут с каждым годом. Они никаких услуг не предоставляют, свои комнаты, дома для туристов даже не ремонтируют, а цены поднимают. За что платить? В следующем году только в Турцию, там хоть знаешь, за что деньги отдал", — возмущается житель Краснодарского края Евгений Салманов.

Дорога на подъезде к Симферополю ВК

Дорога на подъезде к Симферополю ВК

"Я только что вернулся из Крыма, последний раз был там в 2012 году. Но полуостров сильно изменился в худшую сторону. На Царском пляже мусор, в воде масляная пленка, купаться невозможно. Только название осталось. А цены! За ночь проживания 2500 рублей (примерно 1050 грн), покататься на катамаране стоит 600 рубле в час (250 грн). Да в гробу я такой Крым видел!", — возмущается Владимир Котов.

Вода возле пляжей Фиолента покрыта масляной пленкой ВК

Правда, жители полуострова никак не хотят признавать, что российские туристы их кормят и поэтому требуют соответствующего сервиса за свои деньги.

"У нас есть работа, мы от них не зависим. У нас есть "Крымский титан", содовый завод, два судостроительных завода "Море" и "Залив", винный завод "Массандра". Поэтому не хотят ездить, пусть не ездят. Цены наши им не нравятся. Конечно, раньше все задарма получали, а теперь цены такие как в Москве, мы тоже по ним живем и не жалуемся. Я же не говорю, что их продукты некачественные и невкусные", — делится пенсионер из Евпатории Семен Рогов.

Колючей проволокой отгораживают пляжи ВК

Местные предприниматели бьют туристов

Жалуются крымчане и гости на дороги. Например, недостроенная уже который год трасса "Таврида" стала причиной многих ДТП, часто с погибшими. Ее еще называют "дорогой смерти".

Движение тут происходит всего лишь в две полосы, а поскольку часть трассы уже с хорошим покрытием, то водители разгоняются, вылетают на встречку для обгона, в результате – жесткие аварии и смерти. Кроме этого, на трассе еще ведутся ремонтные работы, тут много техники, которая мешает движению. Также нет разметки и указательных знаков. Не хватает обочин, куда может уйти машина в случае опасной ситуации. Часто две полосы движения зажаты металлическими ограничителями, поэтому некуда деться от несущегося навстречу транспорта.

Ужасная авария на трассе "Таврида"

Российская пресса приводит цифры. За пять месяцев 2019 года на открытой части "Тавриды" произошло 63 ДТП, 19 человек погибло, 105 – травмированы. За аналогичный период прошлого года (на трассе тогда залатали дыры) тут было 23 ДТП, 4 человека погибли и 28 получили травмы.

Очередная авария на "Тавриде"

Водителям на "Тавриде" некуда разъехаться

А так выглядят дороги в Алуште ВК

Местные жители жалуются, что кроме центральных дорог на полуострове больше ничего не ремонтируют.

Периодически между туристами и местными предпринимателями возникают конфликты. Так, уже не раз фотографы с животными возле Судакской крепости нападали на туристов за отказ платить за фото. Местные рассказывают, что фотографы предлагают сделать снимок за одну цену, а потом требуют намного больше. Несогласных бьют.

Туриста били ногами за отказ платить за фото ВК

Туриста били ногами за отказ платить за фото ВК

Всю морозилку забили окорочками

Что касается цен на полуострове, то крымчане жалуются, что к ним едут бюджетные туристы, которые везут с собой сало, колбасу, консервы, картошку, крупы, макароны. Поэтому не тратятся на кафе, рестораны.

"Ко мне приехала семья из трех человек. Так они у меня заняли половину холодильника. Даже морозилку забили куриными окорочками. У них весь багажник был заполнен продуктами, начиная с макарон и заканчивая капустой. Я им говорю, так что же вы крымских овощей тут на базаре не купите?

Они покупали только молоко, яйца и фрукты. Торговались за каждую копейку. Ни на какие экскурсии не ездили, сами ходили пешком или на общественном транспорте ездили куда-то", — жалуется хозяйка жилья из Судака.

Мусор на улицах ВК

Другая рассказала, что ее гости с собой привезли даже воду в большом баллоне, вино, водку и пиво. "Сказали, что у нас все дорого, поэтому они не планируют тратить деньги на продукты", — говорит хозяйка комнат из Феодосии.

Во сколько обходится отдых

Зато сами туристы очень довольны таким отдыхом. "Мы поехали в этом году на 18 дней втроем с ребенком. Потратили 700 долларов только на еду и всякие развлечения, без дороги и жилья. Ездили в аквапарк, на экскурсию, в зоопарк. Покупали инжир, арбузы, мороженое, продукты брали в супермаркетах, а овощи в ларьках. С собой из еды взяли немного – сухую колбасу, вино, коньяк и сало", — рассказала жительница Подмосковья Лена Абросимова.

"Нам отдых в Крыму на троих с ребенком на 10 дней обошелся почти в 500 долларов. Это без учета жилья", — хвастается Виталина из Воронежа.

Также россияне приводят некоторые цены в Крыму. Например, свинина там стоит 350 рублей (145 грн), куриные окорочка 180 рублей (75 грн), филе куриное 260 рублей (108 грн), вареная колбаса 250 рублей (105 грн).

Цены в магазинах "Пуд" в Крыму (типа АТБ) sovet.kidstaff.com.ua

Цены в магазинах "Пуд" в Крыму (типа АТБ) sovet.kidstaff.com.ua

Россияне выбирают дешевые комнаты и базы

Что касается отдыха не в частном секторе, а в гостиницах, то сайт-агрегатор авиабилетов Aviasales провел свое исследование и сравнил цены на отдых в Крыму, Турции, Греции и Черногории. За основу они брали недельный отдых на двоих в гостиницах уровня трех звезд в популярных приморских городах.

По их данным, такой отдых в Крыму обойдется минимум в 53356 рублей (22231 грн). Аналогичный отдых в Турции обойдется в 31892 рубля (13288 грн). Отдых в Греции, в Салониках обойдется в 44788 рублей (18661 грн). А в Черногории, в Будве это будет стоить 45127 рублей (18802 грн).

Пляжи в Крыму Капитал

Российские туроператоры признают – отдых в Крыму выбирают все чаще бюджетные туристы, поэтому у них спросом пользуются частные гостевые дома, базы отдыха и кемпинги. Им предпочтение отдает половина российских туристов. Лишь 27% останавливаются в пансионатах, 11% в отелях три звезды и 4% — четыре звезды.

В самых дешевых крымских поселках (по данным сайта Tvil.ru) проживание в сутки стоит от 500 до 750 грн. Например, в поселке Уютный Сакского района цена за сутки от 1200 до 2000 рублей за ночь (500 – 833 грн), в Кипарисном Алуштинского района цена 1800 рублей (750 грн), в Малореченском Алуштинского района 1850 рублей (770 грн).

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