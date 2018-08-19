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"Россияне стали нищими": в оккупированном Крыму затужили за Украиной

4.9тЧитать новость на украинском

Несмотря на запуск Керченского моста туристический бизнес в оккупированном Россией Крыму не сможет вернуться на тот уровень, который был при Украине.

Как передает "Радио Свобода", такое заявление сделал бывший чиновник отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета Сергей Викарчук, отметив, что Россия будет активно пытаться задействовать своих граждан для развития туризма на полуострове.

Отмечается, что РФ планирует запустить в Крым железнодорожной частью Керченского моста пассажирские поезда из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми и Новосибирска.

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"Думаю, что именно железная дорога поможет России в этом вопросе. Туристы другие будут - не будет качественного туриста. Это будет более социальный турист, будет изо всех городов будет ехать в Крым отдыхать. У них принцип Советского Союза, когда почти все люди пытаются быть задействованными в государственном секторе. Госслужащим будут предоставлять путевки, чтобы ехать отдыхать. Обычно эти люди зарабатывают 6-9 тысяч рублей в месяц, и для них одна только дорога обойдется в 15-20 тысяч. Эту часть на себя возьмет государство. Когда турист будет попадать в Крым, он не сможет позволить себе экскурсии, качественную продукцию. Не будет такого туриста, который был раньше, "при Украине", но количественные показатели увеличатся", - считает Викарчук.

При этом один из радиослушателей из Крыма рассказал, что уже столкнулся с такого рода российскими туристами, которые жалуются на финансовые проблемы.

"Я общался с туристами из России и спрашивал, как с зарплатами. Говорят, санкции были нормальными, а сейчас никакие. Нет денег. Кто поедет в Крым на своей машине, но россияне все нищими стали. Купить что-то, лишних сто рублей выложить - у них руки трясутся. Не знаю, как будет с поездами, но денег у россиян мало", - рассказал крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне жители Крыма массово пожаловались на нищету, заявив, что им не за что кормить детей.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Истерические вопли представителей киевской хунты всё больше походят на агонию! И бальзамом ложатся на израненные украинской оккупацией души крымчан.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Крым соскучился по богатым украинским туристам?бугуагагагага!!!!!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
нахуй вы нужны кто завами соскучился мы о вас уже забыли
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