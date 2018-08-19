"Россияне стали нищими": в оккупированном Крыму затужили за Украиной

Несмотря на запуск Керченского моста туристический бизнес в оккупированном Россией Крыму не сможет вернуться на тот уровень, который был при Украине.

Как передает "Радио Свобода", такое заявление сделал бывший чиновник отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета Сергей Викарчук, отметив, что Россия будет активно пытаться задействовать своих граждан для развития туризма на полуострове.

Отмечается, что РФ планирует запустить в Крым железнодорожной частью Керченского моста пассажирские поезда из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми и Новосибирска.

"Думаю, что именно железная дорога поможет России в этом вопросе. Туристы другие будут - не будет качественного туриста. Это будет более социальный турист, будет изо всех городов будет ехать в Крым отдыхать. У них принцип Советского Союза, когда почти все люди пытаются быть задействованными в государственном секторе. Госслужащим будут предоставлять путевки, чтобы ехать отдыхать. Обычно эти люди зарабатывают 6-9 тысяч рублей в месяц, и для них одна только дорога обойдется в 15-20 тысяч. Эту часть на себя возьмет государство. Когда турист будет попадать в Крым, он не сможет позволить себе экскурсии, качественную продукцию. Не будет такого туриста, который был раньше, "при Украине", но количественные показатели увеличатся", - считает Викарчук.

При этом один из радиослушателей из Крыма рассказал, что уже столкнулся с такого рода российскими туристами, которые жалуются на финансовые проблемы.

"Я общался с туристами из России и спрашивал, как с зарплатами. Говорят, санкции были нормальными, а сейчас никакие. Нет денег. Кто поедет в Крым на своей машине, но россияне все нищими стали. Купить что-то, лишних сто рублей выложить - у них руки трясутся. Не знаю, как будет с поездами, но денег у россиян мало", - рассказал крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне жители Крыма массово пожаловались на нищету, заявив, что им не за что кормить детей.