Вот такие бочки появились во многих дворах Симферополя. Когда приезжают наполнять их водой - шум стоит жуткий. На бочке надпись - вода для технических нужд. В жаркие летние дни детишки собирались у краников и мыли ручки-ножки. Плюхались, в общем, в свое удовольствие.

Крыму снова выделяют... Нет, не так: россияне снова заплатят за Крымнаш. На обеспечение Крыма водой выделят 50 млрд. Недавно была новость, что у Крыма забирают 8, но теперь выделяют 50. Интересно, как они собираются обеспечить остров водой? Ну, как вам гиря, привязанная к ногам? Не надоело волочить такую тяжесть, которая тормозит, тянет на дно, засасывает в болото?

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