У меня запросы на дружбу висят - Москва, Питер, Воронеж, снова Москва...

Удивляюсь. Они же читают суть, прежде чем послать запрос? Вот я их прочитываю, иногда с любопытством снова и снова спрашивая себя: ну неужели и у "не таких русских" все так плохо? Читаю о том, что территориальные споры, по мнению россиян, не должны в нашем веке решаться с помощью войны. И что армяне с азербайджанцами, живущие в Москве, считают сегодняшнюю их войну "играми политиков". А вот можно же было бы решить все мирно, и "выкупить Крым, когда предлагали".

Так, ну Крым, для начала, никто никому выкупить не предлагал.

Азербайджан и Армения - это не игры. Это кто-то восстанавливает свое ПРАВО. Как и в Крыму - есть "русский дух", а есть право. И право - первично. Если уж говорить о "нашем веке".

А вот русские туда однажды понаехали, задолго до оккупации, и только потому там русским духом пахнет. Ещё есть недополученная прибыль, вложенные деньги и ресурсы, законное имущество - украинское. Именно оно, родное.

А россиян я в друзья не беру.

Мы ментально настолько разные, что и поговорить не о чем.

Не дякуйте.

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