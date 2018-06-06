Россия стянула в оккупированный Крым сотню вертолетов и тысячи военных

В оккупированном Крыму Россия проводит учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и общевойсковых соединений, на которые прибыло более 6 тыс. военнослужащих и около 100 самолетов и вертолетов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", российские самолеты-разведчики отработали реагирование на группировку условного противника, которая намеревалась нанести "массированный ракетный удар по стратегически важным объектам Крыма".

"Экипажи разведывательных самолетов морской авиации ЧФ успешно справились с поставленной задачей и передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями", - сообщили оккупанты.

По информации "РИА Новости", зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" отразили ракетный удар с моря, а береговые комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли условного противника.

Также береговые ракетные комплексы нанесли огневой удар по кораблям условного противника, а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Россия начала масштабные военные учения у границы с Украиной и в Крыму.