Россия превращает Крым в военную базу: Турчинов предупредил об опасности

В попытке сделать из анексированного Крыма военную базу, Россия стягивает на полуостров военную технику.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на ХІ форуме по безопасности, это делается не только для того, чтобы защитить свое присутствие на полуострове, передает "112 канал".

"На полуострове расположены мощные ракетные системы зенитно-ракетного комплекса С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны. Это свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать там свое присутствие", - сказал он.

Александр Турчинов Гордон

По его данным, в Крыму сконцентрировано до 30 тыс. российских военных.

"Там (В Крыму. - Ред.) сконцентрирован очень мощный военный потенциал. 22 армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии воздушных сил России составляет более 30 тыс. военных", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал "Обозреватель", на границе с Крымом оккупанты захватили украинца.