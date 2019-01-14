Катастрофическая потеря: священник выступил с мощным заявлением по Томосу

Сильнее всего появление украинской автокефальной церкви ударит по амбициям РПЦ. И катастрофически снизит общее число верующих в рядах российской церкви.
Об этом в эфире ObozTV рассказал священник ПЦУ Андрей Гуль. Он напомнил, что РПЦ всегда и во всем хотят быть первыми, поэтому Томос Украины для них является серьезной угрозой.
"Разумеется – это удар по истории. Ведь колыбелью, где зародилась духовность, является именно Киев. С него все начиналось. Потому РПЦ всегда хотели, чтобы Киев был их частью, потому что отсюда вся история идет", – заверил Гуль.
"И удар по российской церкви – это уменьшение количества верующих православных христиан. Потому что когда они о себе говорили в плане количества верующих, мы должны понимать, что большую их часть составляли украинцы. Это самый страшный удар для них", – подвел итог священник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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