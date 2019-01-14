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Катастрофическая потеря: священник выступил с мощным заявлением по Томосу

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Сильнее всего появление украинской автокефальной церкви ударит по амбициям РПЦ. И катастрофически снизит общее число верующих в рядах российской церкви.

Об этом в эфире ObozTV рассказал священник ПЦУ Андрей Гуль. Он напомнил, что РПЦ всегда и во всем хотят быть первыми, поэтому Томос Украины для них является серьезной угрозой.

"Разумеется – это удар по истории. Ведь колыбелью, где зародилась духовность, является именно Киев. С него все начиналось. Потому РПЦ всегда хотели, чтобы Киев был их частью, потому что отсюда вся история идет", – заверил Гуль.

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"И удар по российской церкви – это уменьшение количества верующих православных христиан. Потому что когда они о себе говорили в плане количества верующих, мы должны понимать, что большую их часть составляли украинцы. Это самый страшный удар для них", – подвел итог священник.

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Темы
Независимость УПЦПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрей Гуль
Место
Украина
Теги
УПЦ КПУПЦ МПРПЦТомосУкраинаРоссиярелигия
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Попова Ольга
Попова Ольга
СЕКТА КОЦАБСКАЯ , А НЕ ЦЕРКОВЬ
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