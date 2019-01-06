УПЦ получила томос

Томос наш! Россия потерпела грандиозное поражение. Что он означает на практике и о чем еще не говорили.

Украинская автокефалия это не только про независимость и утрату влияния России в Украине. Автокефалия это перенос огня на территорию противника - это выстрел в саму его идентичность.

И этот удар намного сильнее физического уничтожения врага, и даже сильнее санкций.

Когда читаешь выдуманную историю роисы, это вообще комедия. Например, была вот у них бабушка у Ивана Грозного - Софья Палеолог. Была она из династии Византийских императоров, какого-то там далекого дяди, который вообще не имел прав на византийский престол, потому это вообще не важно. Но так как рядом с этой Софьей можно поставить фразу "династия Византийского Императора", то, значит, Москва - Третий Рим.

Вот так - скыдышь! ход конем - рашка наследница Византии.

Вот такими маневрами слеплена вся российская история.

На самом деле никаких выдуманных "русских-русичей-великоросов" никогда не существовало. Это были разные фино-угорские племена никак не объединенные между собой. "Русские" это просто сборное название для них, как "советские".

Чтобы не было возражений, что это клевета на руССкий народ, послушаем путина:

"Не было же русских на каком-то этапе! А потом они начали формироваться...складывалась русская нация. Но она складывалась из разных племен. Там же было очень много финно-угорских народов! Ведь сейчас мы находим мнэ,.. находим материальные свидетельства того, что финно-угорские народы жили в центре европейской части сегодняшней России!"

То есть русских не было вообще, были финно-угры. И как же вдруг все эти финно-угры стали русскими-великоросами? Московитов легче всего бить цитатами их же вожачков:

"По сути с принятием Православия начала создаваться русская нация как единая нация" - путин. В переводе - разные племена и этносы захваченные московскими князьями слепили в одну кучу по религиозному признаку.

То есть это наднациональное объединение разных народов объединенных идеей какого-то своего мессианства, дурацкого "третьего рима" и своего отдельного пути. Это чистое ИГИЛ.

И такими цитатами их можно мочить до вечера.

Послушаем Гундяя:

"Церковь наша...Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации, это та общность, разрушив которую, мы разрушим свое Отечество".

Прямым текстом: нет церкви - нет россии.

Гундяй прямо говорит, что православие это основа их идентичности.

Или вот другой великорос - министр образования Российской Империи Уваров (1833) про тогдашнюю государственную идеологию РИ в трех словах: "Православие, Самодержавие, Народность".

И тут Православие. И тоже на первом месте.

Или Иван Аксаков (идеолог славянофильства - еще одна хрень типа "руского мира") в письме Ф. Достоевскому (другому идеологу) пишет: "мудрено написать воззвание о русских наряду с тем, как пишут в других странах. Francaes! или Британцы! –"Русские" – не годится, самый язык не терпит... А на всех сходках ежедневно по всему пространству России начинается с воззвания "православные". Вот как определяет русский народ свою национальность".

Как видим, последний - более откровенный и говорит, что никаких русских в 19-м веке вообще не существует. Самый язык не терпит.

Так вот. Их цари всегда стояли перед этой проблемой, что они были оккупантами и чужаками для всех этих народов. Кто пришел с оружием, тому местное население и служит никак не идентифицируя себя с абстрактной Родиной и россией вплоть еще до вторжений Наполеона. Потому правители однажды пришли к необходимости перепрошить эти народности, денационализировать и слепить в одинорот.

Объединительный собор в Киеве

Вот Православие и стало тем главным раствором, на котором замешали так называемых "великоросов".

Как видим, что в 19-м веке, что в 21-м, идеологи русского мира все это прекрасно понимают.

Новости В Россию небезопасно ездить не только украинцам

И потому Православие для них - вот главная скрепа. Это основа идентичности этого имперского охлоса.

И нужно им именно украинское православие. Без всей украинской истории, того православия, что началось из Киева, это ордынское недославие. Их ордынское православие это просто шл*ха царя. А вот вместе с Руським православием это уже о! - "шл*ха царя с великой историей". Без этой великой истории это будут просто наглые мракобесные попы типа гундяя, которые никого не привлекут, и это Православие тут же проиграет Исламу. Что мы в принципе видим уже, еще до потери Украины, в любой Курбан-байрам в Москве.

Таким образом сегодня мы все являемся свидетелями того, как в эту конструкцию совершается мощнейший выстрел. Незаконно присвоенную Русь окончательно вернули первому владельцу - Украине.

Без нее московиты это просто имперское народонаселение с проблемами идентичности, которое не будет понимать, что они все делают в одной общей коммуналке. И диды, конечно, ваевале, но может ну ее эту россию?

История возвращает все в исходную точку, у вора отобрали назад украденное.

И этот момент настал сегодня. 5 января 2019 года. З Різдвом Христовим!