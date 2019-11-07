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7 ноября • обновлено в 15:28
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Переселили 140 тысяч: в Украине рассказали о подлости Путина в Крыму

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Россия заменяет население на территории аннексированного ею Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть украинцев переехала жить на материковую Украину.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. На своей странице в Facebook она рассказала об итогах рабочей поездки в Берлин и участие в подиумной дискуссии касаемо 5-й годовщины незаконной оккупации полуострова.

"Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 000 российских граждан", — сказала украинский омбудсмен.

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Присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма к России

"РИА Новости"

Кроме этого, по словам Денисовой, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды ВС РФ составляет по меньшей мере 18 тыс. человек.

"Летом этого года во время последней кампании было призвано не менее 3300 мужчин, стало наибольшим количеством в одной кампании", — добавила она.

Отмечается, что на встречи в Берлине обсуждали ситуацию с соблюдением прав человека на временно оккупированной территории украинского полуострова.

В связи с этим омбудсмен отметила, что для России не существует понимания международного, в том числе и гуманитарного права, не соблюдает страна-агресор и решений морского трибунала. Также РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

"Выразила уверенность, что благодаря международному давлению и усилению санкций можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украине — территории", — подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на осень 2019 года в аннексирована Крыму находятся 31,5 тысячи военных России и до тысячи танков, броневиков, единиц авиации и флота. Об этом на брифинге по вопросам оккупации украинского полуострова 6 ноября в штаб-квартире ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

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Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
Тег
Крым
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Николаев Олег
Николаев Олег
Население Крыма лет за 20 удвоится. Краснодарский край перенаселён, а другого такого юга у России нет. Я лично туда рано или поздно перееду. И таких очень много. Лохи вы, хихлята, такую жемчужину потеряли ))
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семенов Александр
семенов Александр
В Крыму и так все граждане России, а переехали в Украину, тысяч 20 , это с учетом семей военных служивших в Крыму, и сбежавших на Украину. а например с Донбасса, в Крым въехало около 300 тыс, 200 тыс . из которых осели в Крыму (В основном в Севастополе ) Ну и конечно многие из жителей северных регионов России, пытаются переехать в Крым, кому то это удается, у кого то не получается , как всегда вопрос денег. могие возвращаются "несолоно хлебавши", Одно известно точно, никакой госудврственной программы. помощи переселенцам в Крым .в РФ нет. Это вам не Дальний восток . Хотя некоторая поддержка государства есть это касается высоквалифицированных врачей .
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Николаев Олег
Николаев Олег
У себя перепись населения не могут 18 лет провести и не знают сколько живёт народа. А в Крыму такая точность подсчётов )))
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