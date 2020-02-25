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25 февраля • обновлено в 16:25
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Россия освободила задержанных в Азовском море украинских моряков

2.8т
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Украинских моряков, которых россияне задержали в Азовском море 15 февраля, освободили.

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат партии "Слуга народа" Павел Мельник. Он отметил, что Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов возвращаются домой на собственном судне.

"Только что получено информацию, что украинских рыбаков – Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 – освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне!" – написал депутат.

Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов

Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов

Напомним, 15 февраля, оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и статной сеткой, которой запрещено ловить рыбу.

Во время допроса капитан судна признался, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей. Он также признал незаконность совершенных действий по добыче водных биологических ресурсов.

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских моряков

crimea.kp.ru

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских моряков

crimea.kp.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что семьи раненых и убитых русских наемников, под видом "ополченцев" воевали на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
завербовали, стопицот... )
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Это всё благодаря Пете Порошенко и международному давлению.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Пытали, камбалу в дyпу засовывали! Зеленский будет встречать?
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