Россия освободила задержанных в Азовском море украинских моряков

Украинских моряков, которых россияне задержали в Азовском море 15 февраля, освободили.

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат партии "Слуга народа" Павел Мельник. Он отметил, что Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов возвращаются домой на собственном судне.

"Только что получено информацию, что украинских рыбаков – Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 – освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне!" – написал депутат.

Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов

Напомним, 15 февраля, оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и статной сеткой, которой запрещено ловить рыбу.

Во время допроса капитан судна признался, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей. Он также признал незаконность совершенных действий по добыче водных биологических ресурсов.

crimea.kp.ru

crimea.kp.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что семьи раненых и убитых русских наемников, под видом "ополченцев" воевали на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!