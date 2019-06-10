Россия нагло обвинила Украину: Кремль обратился к Зеленскому

В России обвинили Украину в срыве договоренностей по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская" на оккупированном Донбассе, согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности. То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск 7-дневного режима тишины, никого в Украине не волновало", – сказано в заявлении.

Униан

"К большому сожалению, приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", – добавили российские дипломаты.

В России также обвинили Киев в нежелании выполнять собственные обязательства по Минским договоренностям и обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира на Донбассе", – высказались в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

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