ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

Россия нагло обвинила Украину: Кремль обратился к Зеленскому

11.2тЧитать материал на украинском

В России обвинили Украину в срыве договоренностей по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская" на оккупированном Донбассе, согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности. То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск 7-дневного режима тишины, никого в Украине не волновало", – сказано в заявлении.

Новости
"Россия должна взять под контроль!" Зеленский вляпался в скандал из-за Донбасса

Россия нагло обвинила Украину: Кремль обратился к Зеленскому

Униан

"К большому сожалению, приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием", – добавили российские дипломаты.

В России также обвинили Киев в нежелании выполнять собственные обязательства по Минским договоренностям и обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира на Донбассе", – высказались в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
Теги
Новости РоссииНовости ДонбассаДонбасс
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
110
14
Смешно
2
Интересно
9
Печально
43
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
пока у линии разделения стоят вооружённые артиллерией и системами залпового огня добробанды азова и айдара, выполнение пункта №1 Минских соглашений будет неизменно срываться ... так шо думайте, мешканцы, думайте -- это ваша проблема -- как покончить с б@ндерами...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вот опять,нагло обвинила Россия,ну вы же не хотите Минские соглашения сблюдать, это же правда,ваша влада с Порохом во главе прямо говорили .что они краине не выгодны,пацреоты тем более ганьбу кричат,это реальность рагулики.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Gordon Yury
Gordon Yury
Бабаев Бабай, инородец замызганый - ты хоть знаешь, где Минск находится?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Пора х0хлов принуждать к миру. Даже если они не хотят.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
6
1 из 2 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Пигин Макс, принуждатель хренов! Вы принуждая к миру просрали больше половины республик бывшего совка. Может задумаетесь, что в консерватории, то есть в кремле, не так? Или боязно - могут по шапке дать да и печеньку отобрать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel