Российский журналист оскорбил украинцев из-за фейка о голом мужчине в Ирпене: его поставили на место

Российский журналист Олег Кашин пренебрежительно высказался об украинцах из-за фейка о якобы голом мужчине из Ирпеня, у которого семейство диких кабанов украло вещи. Однако его тут же пристыдили коллеги из Украины и подписчики за распространение дезинформации.

Информационным вбросом Кашин поделился на своей странице в Facebook, не удосужившись поискать первоисточник новости. "Украинчеги", – отметил россиянин в оскорбительном тоне.

Однако в многочисленных комментариях под постом ему указали, что курьезный случай на самом деле произошел в Берлине. Кроме того, Кашина упрекнули в предубежденном отношении к жителям чужой страны.

"Мдааа. Мало того, что фейк разгоняете. Так еще и одним словом поставили себе вердикт, лакмусируя ваше отношение к Украине. Бе", – пишет телеведущая Янина Соколова.

"От вашего поста несет пренебрежением к целой нации. А между тем, вы как профессиональный журналист сейчас распространили банальный фейк, потому что инцидент имел место в Берлине", – возмутилась журналистка Севгиль Мусаева. "Берлин", – подметил блогер Михаил Голуб.

Другие читатели неправдивого поста Кашина также высказались по поводу его заангажированности и осудили распространение непроверенной информации.

"Вообще в Берлине, но то такое", "Потрясающая упертость. Ему пишут, что это не Ирпень, а он все равно фейкует", "Вот так и получается вся лента в фейках у "журналиста", "Армян Кашин не любит, чеченцев не любит, украинцев не любит. Мрачный тип этот Кашин", "Кашин выше фактчекинга", – пишут пользователи.

Следует отметить, что в Украине некоторые СМИ также опубликовали новость о голом мужчине и кабанах, не проверив все, и написали, что это действительно произошло в Ирпене.

"Как в Украине делаются "новости"! Берете пост с немецкого Facebook! Делаете смешную новость, она становится вирусной! 2-3 часа и прошу! Новость всеукраинского масштаба! И главное заметьте, Facebook-страница Ирпеня ничего не переврала и ничем не cманипулировала! Ж – журналистика!" – возмутился журналист Константин Андриюк, показав примеры размещения с непроверенной информацией на украинских сайтах новостей.

Публикация в группе Ирпеня, с которой началось распространение фейка Facebook Константина Андриюка

Первоисточник новости о кабанах и голом мужчине Facebook Константина Андриюка

Непроверенную информацию опубликовал сайт "Главком" Facebook Константина Андриюка

Фейк на сайте ГолосUA Facebook Константина Андриюка

Новость с фейком на "5 канале" Facebook Константина Андриюка

Новость на УНИАН Facebook Константина Андриюка

Как сообщал OBOZREVATEL, на самом деле инцидент с мужчиной и кабанами произошел возле одного из озер Берлина. Автор снимков перед публикацией показала их мужчине, который на них запечатлен. Он рассмеялся и разрешил их обнародовать. Вскоре публикация стала вирусной.