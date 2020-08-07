В Германии голый мужчина гонялся за кабанами, укравшими его вещи: фото стали вирусными

Возле одного из озер Берлина кабаны стащили у мужчины личные вещи, после чего он принялся гоняться за ними в обнаженном виде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидица событий Адель Ландауэр. Она также обнародовала соответствующие снимки (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

В Германии голый мужчина гонялся за кабанами. Facebook Адель Ландауэр

Женщина уточнила, что сделала фото мужчины, а затем показала ему. Пострадавший рассмеялся и разрешил их обнародовать.

В Германии голый мужчина гонялся за кабанами. Facebook Адель Ландауэр

При этом отмечается, что пляж на данном озере является популярным для отдыха у горожан, однако он не нудистский. Почему мужчина оказался голым на нем, неизвестно.

В Германии голый мужчина гонялся за кабанами. Facebook Адель Ландауэр

Курьезные фото разлетелись по социальным сетям, в том числе они появились в паблике "Ирпень сегодня". После этого информацию подхватили некоторые украинские СМИ, написав, что инцидент произошел именно в Ирпене.

Facebook "Ирпень сегодня"

Facebook Адель Ландауэр

Как сообщал OBOZREVATEL, на пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов.