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11 декабря • обновлено в 06:19
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Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского

2.3т
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Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев огрызнулся в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить лично Донбасс.

В эфире своего пропагандистского шоу Соловьев заявил, что ему запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также Соловьев предложил Зеленскому сделать интервью с ним. Пропагандист пригласил главу Украины в Донецк и раскритиковал за уход от ответа о прямом диалоге с представителями "Л/ДНР".

Кроме того пропагандист заявил, что президент России Владимир Путин во время "нормандской" встречи говорил о людях, якобы в отличие от Зеленского.

Соловьев огрызнулся на Зеленского

Соловьев огрызнулся на Зеленского

kaluganews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев назвал чушью решение Совета национальной безопасности и обороны Украины про основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Соловьев
Место
Россия
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Хо Хол
Хо Хол
Лол, а в чем суть этого "огрызнулся" если Зеленский пиздyн потому что говорит что журналисты могут приходить, но ИМ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД? В том, что правду сказал? У обоза заголовки отдельный отдел придумывает?
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