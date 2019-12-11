Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев огрызнулся в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить лично Донбасс.

В эфире своего пропагандистского шоу Соловьев заявил, что ему запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также Соловьев предложил Зеленскому сделать интервью с ним. Пропагандист пригласил главу Украины в Донецк и раскритиковал за уход от ответа о прямом диалоге с представителями "Л/ДНР".

Кроме того пропагандист заявил, что президент России Владимир Путин во время "нормандской" встречи говорил о людях, якобы в отличие от Зеленского.

Соловьев огрызнулся на Зеленского kaluganews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев назвал чушью решение Совета национальной безопасности и обороны Украины про основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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