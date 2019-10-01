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1 октября • обновлено в 22:06
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Российских пропагандистов поймали на раскрутке Медведчука в Украине

3.2т Читать материал на украинском

Российская пропаганда в курируемых ею СМИ выставляет одиозного нардепа Виктора Медведчука как единственного и реального конкурента президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают "Тексти", главной идеей всех пропагандистских публикаций является мотив, что Зеленский якобы ищет пути воздействия на Медведчука и не скрывает "своей неприязни и ревности" к политику.

Анализ украинских СМИ показал долю таких материалов в "сливных бачках" – 6,21%, а в изданиях ОРДЛО она составила 0,61%.

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При этом продолжается поток дезинформации о невыполнении Украиной Минских соглашений. Публикуются материалы о проведении местных выборов в ОРДЛО и предоставление особого статуса региона с соответствующими изменениями в Конституцию.

Также на пропагандистских сайтах распространяют информацию о потере возможности улучшения ситуации на Донбассе, а издание оккупированных территорий обвиняют украинских политиков в том, что им не выгодно возвращение Донбасса "без репрессий и террора". Доля таких "новостей" составляет 6,07%, в тоже время в ОРДЛО – аж 13,75% от их общего количества.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Кроме того, пропагандисты разгоняют фейки, что Украина, в частности в ПАСЕ, теряет свои позиции, что влечет оттягивание мира на Донбассе.

Еще поднимается тема, якобы президент США Дональд Трамп склоняется к дружбе с Кремлем.

Анализ новостей

Анализ новостей

texty.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук в прямом эфире украинского ТВ разразился угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
пропаганда СМИ обзор СМИ
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
кадый день шото ловят..а по сути только вафлю,ибо погода летная,рот надоть держать зачинятым..
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hunt andres
hunt andres
Обоз выучил новое слово, одиозный?) Медведчук был бы реально созидательной силой на украине, если бы стрыбающая толпа селюкских люмпенов не встряла за комика средней руки.
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Махов Макс
Махов Макс
Забыли спросить глиста в обмороке hуй бanreй, Каго выбирать! Идинах уй,телескоп глист. Бгггггаааа
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухие, где они его пропагандируют и пиарят российские пропагандисты? На российских каналах? И что от этого пиара получает Медведчук ? Избирателей в России ? Короче дикий бред укропропаганды, который противоречит логике и здравому смыслу. Это тоже самое,как если бы украинские пропагандисты пиарили Навального на украинских каналах, выставляя его единственной альтернативой Путину) Смысл и результат бы какой был от этого пиара?
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