Российских пропагандистов поймали на раскрутке Медведчука в Украине

Российская пропаганда в курируемых ею СМИ выставляет одиозного нардепа Виктора Медведчука как единственного и реального конкурента президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают "Тексти", главной идеей всех пропагандистских публикаций является мотив, что Зеленский якобы ищет пути воздействия на Медведчука и не скрывает "своей неприязни и ревности" к политику.

Анализ украинских СМИ показал долю таких материалов в "сливных бачках" – 6,21%, а в изданиях ОРДЛО она составила 0,61%.

При этом продолжается поток дезинформации о невыполнении Украиной Минских соглашений. Публикуются материалы о проведении местных выборов в ОРДЛО и предоставление особого статуса региона с соответствующими изменениями в Конституцию.

Также на пропагандистских сайтах распространяют информацию о потере возможности улучшения ситуации на Донбассе, а издание оккупированных территорий обвиняют украинских политиков в том, что им не выгодно возвращение Донбасса "без репрессий и террора". Доля таких "новостей" составляет 6,07%, в тоже время в ОРДЛО – аж 13,75% от их общего количества.

Виктор Медведчук

Кроме того, пропагандисты разгоняют фейки, что Украина, в частности в ПАСЕ, теряет свои позиции, что влечет оттягивание мира на Донбассе.

Еще поднимается тема, якобы президент США Дональд Трамп склоняется к дружбе с Кремлем.

Анализ новостей texty.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук в прямом эфире украинского ТВ разразился угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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