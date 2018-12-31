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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Российская пропаганда в Киеве: взгляд из Москвы

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Из Киева. Смотрю я украинское телевидение и, порой, сильно удивляюсь…

На канале "ньюс ван" обсуждается ситуация вокруг военного положения и его отмены. Какой-то солидный, убедительно рассуждающий дядя эмоционально объясняет – "Это же очевидно, Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Он послал туда военные катера, чтобы потом ввести военное положение. Победить на выборах он стремится любой ценой… Еще хорошо, что Рада ограничила Петра - только на месяц и только в пограничных областях…".

Удивило, что "дядя" дословно повторил позицию, изложенную президентом Путиным и не поддержанную ни западными демократиями, ни ООН… Повторил эту позицию не Первый канал Москвы и не Раша тудей, а ведущий украинский телеканал… Мало того, дискуссию дополняло голосование, … почти 90% сидевших перед телевизором согласны с "дядей", а значит – и с Путиным?!

Российская пропаганда в Киеве: взгляд из Москвы

Российская пропаганда

Из Москвы. На следующий день слушаю радио "Эхо Москвы". Часовую программу в прямом эфире ведет главный редактор Алексей Венедиктов. (Недавно его заместитель – Татьяна Фельгенгауэр стала "человеком года" по версии журнала Тайм. Таня вошла в группу журналистов, подвергшихся физическому нападению за свою высокопрофессиональную и честную позицию.)

В программе Венедиктов, в частности, прокомментировал "керченский инцидент". Смысл сказанного хорошо информированным экспертом состоит в следующем – острый дефицит пресной воды в Крыму, особенно – на севере полуострова, заставляет политиков искать военное решение проблемы и готовиться к возможному силовому прорыву из Крыма к Днепру…

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Из исторического опыта. В заключение - еще одна короткая линия рассуждений - из нашего прошлого. К концу 1916 года часть русской прессы и часть депутатов тогдашней Думы перешла к истерической критике императора, его семьи и царского правительства. Критика стала существенной причиной того, что в феврале 1917, накануне решающего и завершающего войну наступления Русской армии, монархия пала. Назначенная новыми властями Чрезвычайная комиссия изучила документы прежних министров и пришла к неожиданному, но убедительному заключению – коррупции в работе царских министров не было, как не было и измены и сговора русской власти с напавшим на Россию германским кайзером. Крикливая пропаганда оказалась абсолютно лживой.

Но было уже поздно, "назад" сделать революцию невозможно. Результаты расследования главой ВП Львовым не публиковались, а император, вместе с семьей, оставался под домашним арестом…

Напомню трагический финал компании безнаказанной и бездумной дискредитации законной власти.

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В 2019 году в России начнется революция

… За сутки до окончания войны (Австро-Венгрия 8 ноября готовилась подписать с Россией документы о выходе из войны, через 10 дней такой же документ готовилась подписать Болгария) – 7 ноября, бандиты из Красной гвардии, по требованию Ленина и Троцкого, успели арестовать Временное правительство. т.н. Съезд советов 8 ноября принял Декрет о мире (т.е. о капитуляции побеждающей России!!)…

70 миллионов дойчемарок, полученных заговорщиками, оказалось достаточно для проведения предательской акции прикрытой названием "Октябрьский переворот". Спустя десять лет, национальная измена большевиков была переименована в "Великую Октябрьскую социалистическую революцию".

Причем тут "дядя" и "ньюс ван" - думайте сами. В Киев хочется передать – хлопцы, мы, все-таки, на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияНовости Россиипропагандавойна
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