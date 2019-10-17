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17 октября • обновлено в 12:02
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Террористов из Донбасса заманивают на службу в Россию

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С июня месяца этого года Россия начала выдавать паспорта РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. По словам главарей "республик" очень много людей уже воспользовались этой процедурой и благополучно стали гражданами Российской Федерации. Что дает этот паспорт, а именно т.н. военнослужащим народной милиции "Л/ДНР"?

Российский военный журналист Александр Сладков на своем Youtube канале опубликовал видеосюжет, о том: "Могут ли ребята из Донбасса служить в российской армии? Могут, даю подробности". Этот видеоматериал объясняет последние действия главарей "Л/ДНР" по поводу принудительной выдачи боевикам "народной милиции "Л/ДНР" паспортов РФ.

Цель этого ролика очень проста, как можно больше зацепить молодых людей, которые получили паспорта РФ и не имеют стабильной работы в "недореспубликах". Исходя из последних событий, которые происходят на международной арене, можно предположить, что в России заканчивается людской ресурс в связи с тем, что она ведёт агрессивную политику вмешательства в дела соседних государств.

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А теперь, поговорим непосредственно о самой схеме призыва на срочную или контрактную службу граждан РФ, которые проживают в "ДНР" или "ЛНР". Сладков побеседовал с Начальником главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом Бурдинским Евгением Владимировичем.

Итак, с первого октября в России начался призыв на срочную службу (до 27 лет), если у граждан "Л/ДНР", у которых есть паспорт РФ с регистрацией в России, то им можно без каких-либо проблем отправляться в военкомат и служить. Второй путь, если у вас нет прописки на территории России, можно подписать контракт с Министерством обороны РФ, но тут есть один нюанс, Сладков утверждает, что для людей с "Л/ДНР" есть отдельный перечень воинских частей, где они могут проходить службу. Очевидно, эти подразделения задействованы в военных конфликтах, в которых постоянно нужна "пища для пороха".

Подведя итог, выше написанного, можно с уверенностью утверждать, что Россия имеет свои планы на эти "недореспублики", пушечное мясо нужно всегда и везде, если страна ведёт захватническую политику. Оккупированная территория Донбасса для РФ - бесплатная дотация людскими ресурсами.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости России война выдача паспортов в Донецке российские паспорта террористы "ДНР"
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