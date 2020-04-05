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5 апреля • обновлено в 10:04
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Росіян пандемія не зупиняє

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Під обстрілу Верхньоторецького було поранено цивільну жінку. Це не в перший раз за цей рік поранили цивільного. Загалом, за це півріччя правління Зеленського, у нас вбитих та поранених більше ніж за аналогічні періоди в 2018му, 2019 му роках.

Тобто, Зеленський не тільки не припинив війну, але й погіршив ситуацію. Це при тому, що мені відомо, як давлять з офісу на військових щодо статистики. Дебільні документи викладати не буду, щоб не підставляти друзів в штабах.

Штаб ООС та і Генштаб - військові. Вони продовжують боронити державу попри будь-яку політичну кон'юктуру. На мою думку, Зеленський привів країну до прірви, де кожен такий обстріл стає йому вироком. Не треба було обманювати народ, що він, Зе, має рецепт завершення війни. Якщо ти не профан в усьому, навіть в публічних виступах, то про яке завершення війни іде мова? Капітуляцію?

Якщо вся твоя команда корупціонери або проросійські, то про яку перемогу іде мова? Перемогу росіян над українцями? Якщо ви допустили продаж всього медичного обладнання за кордон через схеми, з порушенням закону, підписуючи документи на митниці заднім числом, то, як ви гарантуєте, що не буде схем по Землі?

Ви тримаєте сержанта ССО Ріфмайстра Андрій Антоненко не маючи доказів в тюрмі і заводите кримінальні провадження на опозицію, або депутатів, які мали сміливість заявити про корупцію, яку ви очолили.

То, як ви хочете, що б вам довіряли Європейські та Американські інвестори? Ви Зе мерзотники, які обманули країну. І кожен обстріл тепер на вашому рахунку, бо якби не ті ваші обіцянки про мир, то і країна знала на що розраховувати. Тепер питання не стоїть, що робити з вами, ви підете за водою історії.

Питання, як врятувати Україну.

Бо росіян Пандемія не зупиняє, як і Зе Пандемію.

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Темы
Война Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости России
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зеленский - болтун, проходимец и шарлатан.
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