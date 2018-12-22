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Роковая женщина: как украинка соблазнила всемирно известных писателей

1.8тЧитать материал на украинском

Известная украинская писательница Марко Вовчок славилась своими романами и даже успела соблазнить таких известных писателей, как Пантелеймон Кулиш, Иван Тургенев, литературный критик Дмитрий Писарев, Александр Герцен.

С одними из них у писательницы были романы, с другими она сохраняла дружеские отношения. Об этом ко дню рождения классика украинской литературы написала профессор Киево-Могилянской академии Вера Агаева, передает ВВС.

В 17 лет Мария Вилинская (настоящее имя Марко Вовчок) вышла замуж за политического беглеца, украинского этнографа Афанасия Марковича. Именно тогда она овладела украинским языком и изменила национальную идентичность. Свои первые пробы пера она присылала Пантелеймону Кулишу, который помогал ей печататься. После личной встречи писатель влюбился в юную Марко Вовчок, но взаимности не добился. Их любовь называют "платонической", хотя с боку Кулиша были неоднозначные намеки, но Марко скорее хотела дружить с писателем. Она не хотела принадлежать еще кому-то кроме себя.

Марко Вовчок

Марко Вовчок

discoverukraine.com.ua

Марко Вовчок стала единственной женщиной, которой восхищался Тарас Шевченко. Он прочитал ее тексты, и назвал своей "дочкой" и "кротким пророком" для Украины. Личное знакомство только усилило его восторг, и он подарил Марии Александровне золотой браслет.

Позже Марко Вовчок сбежала с российским романистом Иваном Тургеневым за границу во Францию, где он помогал ей с переводом и издательством, также он ввел писательницу в свой круг и познакомил с издателем в Париже.

Марко Вовчок

Марко Вовчок

discoverukraine.com.ua

Тогда писательница разъехалась с мужем и жила только с литературных заработков, с гонораров за беллетристику, переводы, статьи. Подружилась во Франции со многими выдающимися русскими эмигрантами.

Тургенев и Герцен, прочитав ее автобиографическим роман, предостерегали писательницу о том, что сплетни про ее жизнь могут разрушить карьеру. Однако Мария Маркович не обращала на это внимание. Она много путешествовала, писала и обольщала мужчин. Также она всегда пристально занималась своим сыном, который был всю жизнь для матери самым близким человеком.

Позже Мария Маркович вернулась в Петербург, где основала журнал переводной беллетристики. Жуль Верн предоставил ей эксклюзивное право переводить его тексты потому, что был очарован иностранкой и ее литературным стилем.

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В Петербурге у Марии случается роман с литератором и революционером Дмитрием Писаревым. Они едут вместе отдыхать в Дубулты, где тот тонет в море. Трагедия потрясла писательницу. Тогда Марко Вовчок решила попробовать на себе традиционную женскую роль и вышла замуж за Михаила Лобач-Жученко, который был моложе ее. Молодожены уехали вместе в Нальчик. Писала в этот период мало, воспитывала внука, на которого у сына не хватало ни времени, ни сил.

Мария Александровна забрала мальчика и официально усыновила. Эту семейную тайну раскрыли только через многие десятилетия.

Биография Марко Вовчок является историей успеха женщины при самых неблагоприятных обстоятельствах, а ее лучшие тексты стали неоспоримым классикой, которой восхищаются и сегодня.

OBOZREVATEL вспомнил самые знаковые цитаты из творчества Тараса Шевченко.

Персона
Тарас Шевченко
Место
Украина
Теги
литератураИстория
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ГЕНЫ НЕИСТРЕБИМЫ! СЕЙЧАС ТАКИЕ НА ВСЕХ ТРАССАХ И В ПУБЛИЧНЫХ ДОМАХ! Обратите внимание: не творчеством похваляются ОБОЗьяны - а сексуальными похождениями это шлю.... дамы, я хотел сказать. :-)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да уж,блядство у вас в крови)))
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