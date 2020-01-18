Родители были в шоке: 17-летняя "жена Иисуса Христа" раскрыла свою личную историю

Жительница Львовской области, 17-летняя Диана, которая недавно прошла обряд "венчания" с Христом, таким образом став монахиней, рассказала свою личную историю.

Как сообщает Экспресс, она стала одной из восьми девушек новициата Ордена воплощенного Слова, которые прошли обряд облачения в Ивано-Франковске и получили новые имена. Так Диана стала Марией-Христофорой, что в переводе с греческого означает "та, которая несет Христа".

Диана выросла в многодетной семье на Львовщине, у ее родителей трое детей, из которых она самая старшая. Мать девушки рассказала, что они практикующие христиане, часто посещают службу Божью, исповедуются, однако детей никогда не заставляли ходить в церковь.

17-летняя Диана стала монахиней Экспресс

"К примеру, меньшему сыну теперь семь годков, то он между церковью и мультиками выбирает второе. Мы не против, потому что к Богу надо обращаться по собственной воле, а не по принуждению", – отметила мама Дианы.

Впервые она узнала о желании дочери стать монахиней, когда та училась в 9 классе.

"К нам приехали сестры (монахини) с вертепом – дочь с ними дружила. Затем, когда все угощались за столом, Диана отвела меня в сторону и сказала, что хочет стать монахиней. Мы с мужем долго были в шоковом состоянии", – поделилась мама девочки.

Диана вспоминает, что мама много плакала, а папа говорил, что не отпустит в монастырь, но она была настроена решительно. Она рассказала, что однажды подруга предложила ей поехать на реколекции – духовные упражнения святого Игнатия Лойолы вместе с другими 30 девушками. Там она поняла, "какой хороший Бог, как Он меня любит, и это – самое важное". По ее словам, больше всего она могла отблагодарить его жизнью в монастыре.

В конце концов, Диана договорилась с родителями, что они вернутся к этому разговору, когда она закончит 10 класс. Этот год она провела, как обычный подросток: ходила на дискотеки, носила рваные джинсы и пользовалась косметикой. После 10 класса она снова вернулась к разговору о своем монашестве.

Диана (третья справа) с другими девушками перед обрядом облачения Экспресс

"Мы с мужем подписали разрешение на то, что следующий год наш ребенок будет жить с сестрами. В июле дочь вместе с ними поехала на море, а вернулась оттуда уже в сером сарафане – это одежда, которую носят девушки в аспирантате, доме формирования", – рассказала мама девочки.

Следующий год Диана вместе с другими девушками, которые также намеревались стать монахинями, провела в аспирантате на Закарпатье. Она ходила там в школу и училась жить в молитве. В конце концов, Диана закончила школу, сдала ВНО, получила аттестат. Теперь живет в Ивано-Франковске – в новициате, где девушки делают первые шаги в монашеской жизни.

Диана рассказала и об обряде облачения, где она приняла монашеский одежду, и ей дали новое имя: "Нас было восемь, все – в свадебных платьях и фате как символах нашей помолвки с Иисусом Христом. Мы по-особенному посвятили свою жизнь Христу, поэтому видимым образом стали помолвленными. Это внешнее проявление нашей с Ним связи. Мы стали невестами Христа. Мне дали имя Мария-Христофора".

По словам сестры Марии Воплощения, настоятельницы дома-новициата блаженной Йосафаты Гордашевской, жить в монастыре девушки могут с 17 лет, но составлять любые обеты – лишь после совершеннолетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США двух монахинь обвинили в педофилии. Две женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию с их стороны.

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