"РФ ударит по югу Украины": как Путин реанимирует проект "Новороссия"

Бывший министр иностранных дела Украины Павел Климкин озвучил устрашающий прогноз относительно планов России захватить новые украинские территории. Под угрозой восток и юг Украины.

Какова вероятность Кремля осуществить задуманное – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Климкин убежден, что РФ нанесет военный удар по югу Украины.

Кроме того, будет расширена российская оккупация на Донбассе.

Путин не оставил планов по захвату украинских территорий.

У России хватит сил начать широкомасштабное нападение на Украину.

Заявление Климкина

В интервью "Радио НВ" экс-глава украинского МИД выразил опасение о том, что Кремль предпримет попытку расширить зону российской оккупации Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей, а также попробуют пробить сухопутный коридор к аннексированному Крыму и Приднестровью.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс — а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", — заявил Климкин.

Павел Климкин Zik

По словам дипломата, благодаря потенциальной вооруженной агрессии на юге страны президент РФ Владимир Путин может попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров к Приднестровью и аннексированному Крыму. Таким образом это отсечет Украину от морского пространства.

Путин не отказался от проекта "Новороссия"

Военные эксперты, опрошенные OBOZREVATEL, утверждают, что планы Кремля по захвату юго-восточных областей Украины никуда не делись. Они пересматриваются, обновляются и подбиваются под сегодняшние реалии.

"РФ не отказывалась от этих планов, несмотря на то, что это не удалось сделать в 2014 году благодаря тому, что не было достаточно массовой поддержки планов Кремля на юге Украины. Сейчас я не думаю, что изменилась внутренняя ситуация в Украине, но РФ готовит для реализации этого плана все условия, потому что сосредоточение сил и тот характер обучения, который проводится в Крыму и вблизи украинских границ на востоке, они как раз свидетельствуют о том, что войска тренируются не для обороны, а для наступательной десантной операции", – сказал Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

И это только военный аспект, есть еще политический, и он заключается в том, что в случае нападения на Украину могут включиться совсем иного рода международные санкции, независимо от того, как будет идти сам ход военной кампании. Очевидно, что пока Путин не решается на подобный риск, так как это будет серьезным ударом.

Но из-за непредсказуемости лидера Кремля расслабляться Украине не стоит, считает военный эксперт.

"В наших прогнозах существует опасность в том плане, что при тех всех геополитических успехах, которых добивается РФ, Путин делает много нелогичных и ошибочных решений. Вот начиная с решения аннексии Крыма. И тот факт, что до этого он делал нелогичные решения, которые шли в ущерб национальным интересам, и оставляет опасность того, что он и будет продолжать их делать", – заявил эксперт Центра Разумкова.

По мнению военного эксперта Святослава Стеценко, Кремль проделывает колоссальную подготовку своих Вооруженных сил, усиливая наступательную сухопутную группировку войск вблизи территории Украины.

"Будут ли они распространять агрессию, зависит от того, согласится ли Украина на те условия, которые выдвигает РФ, то есть на полную зависимость от Кремля. В таком случае России не будет смысла продолжать войну, потому что она получит наши территории мирным путем", – говорит он.

Но если Украина на это не пойдет, и более того, будет демонстрировать изменения внутри страны, усилит свой экономический и оборонный секторы, в таком случае очень вероятно, что РФ увеличит свою вооруженную агрессию и на юге Украины.

"РФ имеет достаточно мощную группировку в Крыму для осуществления удара по суше и по морю. Она имеет войска на юге своей страны, и создать наступательную группировки для РФ дело двух недель. Они могут бросить войска с помощью поездов, самолетов, а потом уже поставлять технику", – сказал Стеценко.

Армия РФ

Армия РФ

Для широкомасштабного наступления РФ на Украину будет достаточно сил в размере 240 тыс. военных, говорит бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. И эти люди у них есть, а вот потенциал украинских войск, по сравнению с российским, явно не в нашу пользу.

"У России были и есть возможности начать широкомасштабную войну. Для этого они периодически проводят широкомасштабные учения, в том числе такие, как "Гром" в 2019 году. Для наступления РФ нужно сформировать группировку количеством 240 тыс. военных, а на позапрошлых учениях они сформировали 250 тыс.", – пояснил генерал-лейтенант.

По его словам, Украине нужно не только наращивать живую силу, но и обновлять нашу технику, так как РФ работает над этим более качественно.

Армия РФ

Даже тот факт, что сейчас делаются определенные шаги по разводу войск на Донбассе, осуществляются обмены пленными и идет подготовка к возможной встречи в "нормандском формате", не говорит о том, что Путин хочет мира.

"Это вовсе не означает, что это делается ради мира и РФ отказалась от своих стратегических планов. Но в то же время Украине нужно делать шаги для деэскалации, для уменьшения человеческих потерь, для возвращения наших людей из плена. Но при этом не терять бдительность, и понимать, что агрессор не изменил своих намерений", – пояснил Мельник.

К тому же, как поясняет Романенко, встреча нормандской четверки необходима прежде всего для того, чтобы стороны смогли понять текущее состояние дел и узнать взгляды противника. После этого уже станет понятно, по какому плану идти Украине. Но сначала нужно выполнить те условия, под которыми раньше подписались власти Украины.

Российские паспорта на Донбассе

Как известно, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Согласно документу, теперь гражданство РФ можно будет получить без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Владимир Путин "Московский комсомолец"

Центры для оформления российского паспорта открылись в Ростове, поэтому жителям непризнанных республик придется еще помучиться с переездом. Сама процедура получения российских паспортов гражданами "Л/ДНР" началась 14 июня.

Несколькими месяцами позже Путин подписал очередной указ, согласно которому получить паспорт РФ по упрощенной процедуре смогут все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

Соответствующий документ был опубликован 17 июля на государственном портале правовой информации РФ и уже вступил в силу. Теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут все, кто был зарегистрирован на территории Донбасса по состоянию на апрель 2014 года.

Паспорта "ДНР" и РФ РИА Крым

Отвод войск

После успешного отвода войск в Станице Луганской в конце июня текущего года, участники Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к согласию развести силы на еще двух участках – в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области.

Отвод в Золотом должен был стартовать еще 7 октября, но из-за постоянного нарушения режима тишины со стороны российских террористов был отложен. Начать процедуру сторонам удалось лишь 29 октября, и хотя украинцы указывали на тот факт, что оккупанты не придерживались необходимых 7 дней тишины, что подтверждалось сводками ООС, процесс продолжается. 1 ноября в так называемой "ЛНР" заявили, что со своей стороны отвод войск завершен.

Этот факт еще должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Кроме того, на заседании ТКГ в Минске была согласована дата начала разведения войск в Петровском, которая назначена на 4 ноября. Но из-за обстрелов данного населенного пункта 30 октября, дату могут пересмотреть.

Именно разведение войск и согласование так называемой формулы Штайнмаера является главным условием для встречи лидеров стран-участников "нормандского формата".

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