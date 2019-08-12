"РФ стучится в дверь": поездке Венедиктова в Киев нашли объяснение

Поездка в Украину главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, известная медиаэксперт Татьяна Мокриди, комментируя намерение Венедиктова открыть филиал "Эха Москвы" в Украине.

"Я категорически против открытия любых русскоязычных СМИ в Украине. Как вы себе это представляете в нынешнем законодательном поле Украины, при языковых квотах 75% на 25%? Это просто невозможно", – заявила Мокриди.

По ее словам, "Эхо Москвы" пусть остается в Москве".

"Это далеко не первая попытка россиян при смене власти стучать в дверь. Я это помню уже несколько раз, это можно было предвидеть. Никаких русскоязычных каналов, нам нужны свои профессиональные медиа. Я выступаю и против заезжих русскоязычных звезд, всяких Киселевых и других. У нас достаточно своих специалистов", – подчеркнула медиаэксперт.

"Я считаю, что в России может быть только назначенная оппозиция, это касается и оппозиционных СМИ. Я не исключаю, что это может быть очередная спецоперация РФ", – добавила Мокриди.

Алексей Венедиктов 24smi.org

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