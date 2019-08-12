"РФ стучится в дверь": поездке Венедиктова в Киев нашли объяснение

Поездка в Украину главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.
Такое мнение высказала в эфире ObozTV экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, известная медиаэксперт Татьяна Мокриди, комментируя намерение Венедиктова открыть филиал "Эха Москвы" в Украине.
"Я категорически против открытия любых русскоязычных СМИ в Украине. Как вы себе это представляете в нынешнем законодательном поле Украины, при языковых квотах 75% на 25%? Это просто невозможно", – заявила Мокриди.
По ее словам, "Эхо Москвы" пусть остается в Москве".
"Это далеко не первая попытка россиян при смене власти стучать в дверь. Я это помню уже несколько раз, это можно было предвидеть. Никаких русскоязычных каналов, нам нужны свои профессиональные медиа. Я выступаю и против заезжих русскоязычных звезд, всяких Киселевых и других. У нас достаточно своих специалистов", – подчеркнула медиаэксперт.
"Я считаю, что в России может быть только назначенная оппозиция, это касается и оппозиционных СМИ. Я не исключаю, что это может быть очередная спецоперация РФ", – добавила Мокриди.
Алексей Венедиктов
24smi.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского.
До этого он привозил Зеленскому письмо от мамы главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.
Венедиктов разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
В сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что "Эхо Москвы" сможет открыть офис в Украине только после возвращения Крыма и Донбасса, а также после освобождения всех украинских пленных.
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