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"РФ стучится в дверь": поездке Венедиктова в Киев нашли объяснение

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Поездка в Украину главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, известная медиаэксперт Татьяна Мокриди, комментируя намерение Венедиктова открыть филиал "Эха Москвы" в Украине.

"Я категорически против открытия любых русскоязычных СМИ в Украине. Как вы себе это представляете в нынешнем законодательном поле Украины, при языковых квотах 75% на 25%? Это просто невозможно", – заявила Мокриди.

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По ее словам, "Эхо Москвы" пусть остается в Москве".

"Это далеко не первая попытка россиян при смене власти стучать в дверь. Я это помню уже несколько раз, это можно было предвидеть. Никаких русскоязычных каналов, нам нужны свои профессиональные медиа. Я выступаю и против заезжих русскоязычных звезд, всяких Киселевых и других. У нас достаточно своих специалистов", – подчеркнула медиаэксперт.

"Я считаю, что в России может быть только назначенная оппозиция, это касается и оппозиционных СМИ. Я не исключаю, что это может быть очередная спецоперация РФ", – добавила Мокриди.

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

24smi.org

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Татьяна Мокриди Алексей Венедиктов
Место
Украина
Тег
Эхо Москвы
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
только пусть побреется налысо и бороду сбреет, и вести передачи должен только на государственном языке Украины.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Более мерзкого и паскудного радио, чем "Эхо Москвы" придумать невозможно. :-))) Им даже рогули гнушаются! :-)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Трубицын Александр, -а вот и вы...явный паклонник радиостанции "маяк"...) вот вас "эхо" и доводит да ручки...автор очень права-хай оно и дольше в мацкве вещает...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Трубицын Александр, Тобой кстати тоже коцабы предатель погнушались , как ты не лижеш сраку коцябу ты никто там и звать тебя никак ---побирушка, предателей презирают даже в параше
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия идет на ЙУХ
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кондратенко Сергей, а тебя чечен за 1500000000 доляров в год давно посадил и очень крепко и на долго на свой куй
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Кондратенко Сергей, -а на бутылочку не желаетессс...?)
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