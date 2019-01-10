''Путина остановят'': зачем НАТО и РФ отправили боевые корабли в Черное море

Менее чем за месяц в Черное море зашли сразу два корабля НАТО под английским и американским флагами. Основная цель визита – укрепление безопасности союзников Альянса, а также его партнеров, которыми являются Украина и Грузия.

Появление натовских судов изрядно подпортило нервы Российской Федерации, результатом чего стало появление в Черном море боевого корабля Северного флота РФ "Североморск".

Ситуация выдается довольно напряженной, учитывая давнее противостояние сил России и НАТО. Но сможет ли это привести к эскалации конфликта в Черноморском регионе – узнавал OBOZREVATEL.

Зачем страны НАТО отправили корабли

Первым кораблем Североатлантического Альянса, который зашел в Черное море после Керченского кризиса, стал разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87). 19 декабря 2018 года он пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Корабль НАТО в порту Одессы Facebook Андрея Клименко

HMS Echo (H87) – это современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может выдавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени.

HMS Echo (H87)

Руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко сообщил, что это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели этого визита, связанной с Азовским кризисом.

Как отметил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии OBOZREVATEL, хоть английское судно не представляет никакой военной угрозы, так как используется для исследования гидрографии, но оно может использоваться для дальнейших военных операций.

"Судно построено так, что может находиться в дальних походах годами, экипаж меняют с помощью самолетов. Но корабль не является боевым, так как имеет на борту всего одну пушечку", – объясняет Фельгенгауэр.

Более опасным, по мнению россиянина, является десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США, который зашел в акваторию Черного моря 6 декабря.

Группа на корабле состоит примерно из 2200 человек и входит в состав 6-го подраздела флота американских ВМС. Водоизмещение корабля составляет 16,1 тыс. тонн, длина – 190 метров. Он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

USS FortMcHenry (LSD 43) Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

Судно имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

"Американский десантный корабль-док с батальоном морской пехоты и тяжелым вооружением – это уже серьезно, и да – это вызвало определенное напряжение в российском военно-морском штабе", – сообщает Фельгенгауэр.

По мнению генерал-лейтенанта Василия Богдана, корабли НАТО в Черном море появились с целью не допустить и минимизировать попытки России получить в Азово-Черноморском регионе стратегические преимущества над Альянсом.

"Эти действия западных партнеров следует оценивать как первые шаги, которые направлены на то, чтобы стратегия сдерживания трансформировалась в стратегию принуждение РФ к миру. Плюс, готовятся соответствующие санкции со стороны США, поэтому есть уверенность в том, что наглость питерского пижона Путина наконец будет остановлена, и путинский режим вынужден будет пойти в русло международного права, глобальной безопасности и мирового порядка", – сказал Богдан в комментарии OBOZREVATEL.

Как ответит РФ

Неожиданным стало сообщение о том, что 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО – Udaloy.

Впервые со времен аннексии Крыма в акваторию зашел корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне, и который не относится к ЧФ РФ.

Ракетный противолодочный эсминец "Североморск" Facebook Андрея Клименко

Кроме того, эсминец участвовал в сирийском походе 2016-го вместе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым", ракетным крейсером "Петр Великий".

Никаких официальных сообщений от РФ относительно появление эсминца в Черном море не поступало. Впрочем, эксперты выдвинули две версии, первая – корабль следует на ремонт в порт Новороссийска, а может и в порт оккупированного Севастополя. Вторая – в связи с присутствием натовских кораблей так РФ демонстрирует свою силу.

"Демонстрация флага, как говорят моряки. Это всегда делалось и делается во всех флотах против вероятного противника, к которому относится РФ. Так было всегда при СССР, когда флот реально был, не то что сегодня - жалкие крохи. Ни на что они не способны, кроме как угрожать всех сжечь в термоядерной топке, но и это блеф. И здесь ничего не будет", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер, учредитель и идеолог в РАД "Российское антивоенное движение" Павел Шелков.

Facebook Андрея Клименко

Открытый конфликт вероятен?

В Кремле всегда довольно агрессивно реагируют на усиление присутствия сил НАТО у границ с Россией, но, по мнению военных экспертов, на прямой военный конфликт с Альянсом РФ не пойдет.

"Никаких реально провокационных действий со стороны путинской военщины против кораблей НАТО не будет. Чисто пропагандистский прием, и в основном для внутреннего употребления, не более. Моська может лаять на слона из подворотни, пятясь назад. Силы даже ВМС Турции и РФ несопоставимы, не говоря уже о Великобритании и США", – говорит Шелков.

Того же мнения придерживается и генерал-лейтенант Василий Богдан, который считает, что у Запада довольно много способов для противостояния России в случае каких-либо провокаций с ее стороны.

"Я не думаю, что в тех обстоятельствах, которые сейчас есть в геополитическом измерении, Путину выгодно обострять ситуацию в Черном море, потому что она для него проигрышная. И мы же понимаем, что такое Черное море, рядом Босфор и Дарданеллы, и несмотря ни на какие конвенции, очень быстро может быть собрана какая-то конференция и к России могут быть применены те же методы, что она применила в Керченском проливе против Украины. Рычаги достаточно жесткого и эффективного воздействия на Россию у Запада есть, другое дело, пойдет ли Запад до конца в этом отношении", – сказал он.

А вот российский военный Павел Фельгенгауэр считает, что заход "натовских" кораблей ничего страшного не несет, но все же отметил довольно большую опасность эскалации в регионе Черного и Азовского морей.

"Сейчас, в принципе, опасное время наступает, потому что, если будет какое-то серьезное обострение, какая-то зимняя война, то это должно произойти в ближайшие две-три недели. Не обязательно, что это будет, но риски есть. В ближайшее время станет понятно – да или нет, а может обойдется. Эскалация может начаться и с Донбасса, и с Азова, и с Черного моря, но скорее всего с Донбасса", – заявил россиянин.

При этом Фельгенгауэр все же надеется, что РФ не будет связываться с кораблями НАТО.