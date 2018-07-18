"Рецепт победы прост": журналист рассказал, чем Украина одолеет Россию

Для того, чтобы победить в войне с Россией, Украина должна сохранить свое умение не разобщать народ и не множить в его рядах внутренних врагов из-за политических разногласий (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Только реализуя такую политику, страна сможет дать окончательный отпор агрессору, отметил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился на своей странице в Facebook.

"Украинский рецепт победы очень прост — внутренние заборы не должны быть выше внешнего. В 2014 году Кремль был уверен, что внутриукраинские окопы слишком глубоки, что любой толчок заставит Украину развалиться по швам. Он просчитался. Оказалось, что русский язык — не маркер лояльности к Москве, что на фронт готовы уходить люди разных национальностей. Украинская инклюзивность — это главное приобретение последних четырех лет. Именно ее нужно беречь", — сказал он.

Казанский напомнил украинцам о том, что война в пассивной фазе рождает спрос на поиск внутреннего врага, в лагерь которого люди часто готовы записывать не только тех, кто находится по другую сторону окопов, но и своих соотечественников, имеющих всего лишь другие политические предпочтения. Журналист подчеркнул, что построение таких внутренних заборов с каждым разом будет все больше ослаблять нацию и неизбежно закончится масштабным поражением Украины, как и сто лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что окончательное завершение вооруженного конфликта на Донбассе наступит тогда, когда общество исчерпает темы для споров о границах Украины, о влиянии на них "русского мира", а также не будет иметь необходимости демонстрировать всем отличие своей страны от России, оккупировавшей часть ее территорий.