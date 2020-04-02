Респиратор – не защита: в Минздраве объяснили, какие маски носить

В условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, объяснив необходимость масочного режима для всех граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем – без маски не заходить в общественные заведения. Потому что мы вас всех рассматриваем как потенциально инфицированных", – подчеркнул он.

Ляшко объяснил, что когда на лице есть маска, то выделение биологического материала, который может содержать возбудителя болезни, уменьшается и не достигает 1,5 метра. Максимум его распространения в этом случае – 10-15 сантиметров.

Защитные маски Vgorode.ua

"Поэтому, если не будут соблюдать другие виды социальной изоляции, маска на лице человека, который еще, возможно, без симптомов, но уже может быть инфицирован и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других людей", – подчеркнул он.

Также он детально рассказал, почему респираторы с клапанами выдоха не могут выполнять функцию защитной маски.

"Они защищают только вас, но не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя болезни", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине не только введут режим обязательного ношения защитных масок с 6 по 24 апреля, но и ограничат пребывание людей на улице в рамках усиления карантина из-за коронавируса.

Такие меры обсуждали 1 апреля на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Решение также было принято по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова на заседании Кабмина 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

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