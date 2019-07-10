Раны "русского мира": как живет Славянск пять лет спустя после Гиркина

Пять лет назад, в июле 2014 года, украинские военные вошли в оккупированный Славянск.

С тех пор жизнь там во многом изменилась. Следы российской агрессии остались лишь на окраине города, а также в душах его жителей.

Как выглядит город сейчас и какие настроения у жителей Донбасса – в репортаже OBOZREVATEL.

Отголоски войны

Оккупация Славянска фактически началась уже в первые дни апреля 2014 года. Так, 12 числа группа наемников во главе с кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Игорем Стрелковым (Гиркиным) атаковала все административные здания города. Кадры со штурма Славянского отделения милиции облетели весь мир.

Террористы удерживали город несколько месяцев. Во время активных боев на Донбассе украинская армия вплотную приблизилась к окраинам Славянска и решающие боевые столкновения произошли в начале июля.

Позже наемники совместно с российскими военными отошли в глубь Донбасса, в Донецк. Это дало возможность украинским войскам уже 5 июля зайти в Славянск и полностью очистить его от остатков террористов.

Спустя 5 лет о военных действиях в городе напоминает немногое. На окраине Славянске, вблизи коммунального предприятия "Областная клиническая психиатрическая больница", расположены несколько разбомбленных зданий еще старого корпуса.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Летом 2014 года этот район полностью накрывали артиллерийским огнем. В те дни всех пациентов больницы временно эвакуировали, а уничтоженные ракетами и огнем здания уже 5 лет пустуют в одиночестве. Правда, благодаря гуманитарной помощи местным властям удалось построить полностью новую больницу. Соседние же строения остались своеобразным напоминанием о трагедии.

Под автоматную очередь попала и надпись при въезде в город. "Славянск" – насквозь прострелянную пулями наемников. Судя по всему, пока в память об этих событиях ее решили не обновлять.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Не доезжая до горы Карачун, поблизости трассы находится мемориал погибшим в боях за город украинским военным. В частности, и команде генерала Сергея Кульчицкого. Памятник открыли совсем недавно, 29 мая, 5 лет спустя военной трагедии. В конце мая 2014 года террористы сбили украинский вертолет, который летел с продуктами питания и личным составом. В тот день погибли 12 воинов.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Как выглядит Славянск сейчас?

Славянск – небольшой город на севере Донецкой области. Жителей не так и много, официальная перепись населения проходила еще в довоенный период, сейчас же сказать о реальном количестве жителей можно лишь на глаз. Весь город включен по сути в один 47-й мажоритарный округ, а по реестру это примерно 132 тысячи избирателей.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

В Славянске, как и во многих городах Донбасса, большинство жителей волнует несколько основных проблем:

Мир. Правда, у каждого понимание “мира” свое;

Экономическое развитие (в том числе и социальная инфраструктура). Часть предприятий по разным причинам не работает;

Демография. Огромное количество людей вынужденно или по своим личным причинам покинули депрессивные города, в том числе и Славянск.

Другое: все, что связано с сепаратизмом, контрабандой, коррупцией и так далее.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

В городе еще с 2015 года работает огромное количество гуманитарных международных организаций. Это Датский совет по вопросам беженцев, гуманитарная миссия ООН и другие. Все они точечно помогают жителям Славянска, восстанавливают разваленную инфраструктуру и в целом следят за соблюдением прав человека.

Во многом сейчас это депрессивный регион. Тут есть всего несколько небольших супермаркетов и с десяток небольших кофеен. Это связанно как с военными действиями, так и со сложной экономической ситуацией.

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