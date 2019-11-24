95 квартал це унікальне явище.

Це не просто шоу.

95 квартал - це рентген країни.

По тому, чи смішні для людини їх жарти можно одразу з'ясувати інтелектуальний рівень, знання історії, ставлення до майдану, ступінь емпатії, людяності та якість освіти.

Іноді чутно запитання - хто такі малороси, а хто такі українці?

Так ось вони.

Це той випадок, коли світові лідери ліпше розуміють значення слів "Слава Україні", що з цими словами на вустах помер не один український воїн за останні сотні років.

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