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21 февраля • обновлено в 22:25
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Рекордный уровень недоверия к правительству: украинцы дали оценку ситуации в стране

2.4т
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Украинцы дали оценку ситуации в стране и работе исполнительных и правоохранительных органов власти. При этом уровень недоверия к правительству с сентября 2019 достиг рекордного показателя.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова. В частности, уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – только 22%.

Также, что касается работы Кабмина, полностью поддерживают его 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия – 34%, не поддерживают – 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия – 29,5%, не поддерживают – 52%.

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Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют – 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют – 63%.

Примечательно, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан.

Скриншот

Скриншот

Центр Разумкова

Скриншот

Скриншот

Центр Разумкова

Также эксперты выразили свое отношение к исполнительным и правоохранительным органам власти. Среди них чаще всего доверие выражается в Вооруженные Силы Украины (69% опрошенных) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%). При этом недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%) и судебной системе в целом (76%).

Скриншот

Скриншот

Центр Разумкова

Скриншот

Скриншот

Центр Разумкова

Скриншот

Скриншот

Центр Разумкова

Исследование проводилось с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стремительно вырос и показатель недовольства украинцев общей ситуацией в стране. 53% граждан считают, что страна движется не в том направлении.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины опрос
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Комментарии
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Нерабы стали что то подозревать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель». «При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», — сказала Ненюченко.
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124 Sova
124 Sova
А що той хто вибирав клоунів , хотів получити від нинішної влади! За що боролись, на те і на поролись.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
124 Sova, Ну так потому и выбрали , что к пороху доверия нет
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
124 Sova, а кто у вас был не клоуном?
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