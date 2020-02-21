Украинцы дали оценку ситуации в стране и работе исполнительных и правоохранительных органов власти. При этом уровень недоверия к правительству с сентября 2019 достиг рекордного показателя.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова. В частности, уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – только 22%.

Также, что касается работы Кабмина, полностью поддерживают его 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия – 34%, не поддерживают – 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия – 29,5%, не поддерживают – 52%.

Украинцы перестают доверять правительству Прямой

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют – 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют – 63%.

Примечательно, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан.

Скриншот Центр Разумкова

Скриншот Центр Разумкова

Также эксперты выразили свое отношение к исполнительным и правоохранительным органам власти. Среди них чаще всего доверие выражается в Вооруженные Силы Украины (69% опрошенных) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%). При этом недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%) и судебной системе в целом (76%).

Скриншот Центр Разумкова

Скриншот Центр Разумкова

Скриншот Центр Разумкова

Исследование проводилось с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стремительно вырос и показатель недовольства украинцев общей ситуацией в стране. 53% граждан считают, что страна движется не в том направлении.

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