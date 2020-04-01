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1 апреля • обновлено в 23:09
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Первоапрельская шутка "Укрпочты" о доставке интим-игрушек вызвала скандал

2.6т
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"Укрпочта" в День смеха 1 апреля опубликовала шутливую рекламу о том, что может бесплатно доставлять на дом интим-игрушки и книги для "досуга" на карантине.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал генеральный директор компании Игорь Смелянский. На баннере размещено фото девушки, которая лежит на кровати.

Реклама "Укрпочты" о доставке интим-игрушек вызвала скандал

Реклама "Укрпочты" о доставке интим-игрушек вызвала скандал

Коллаж

"Новый месяц, новые задачи, новый клиентский сегмент... Шире надо мыслить в период кризиса", – написал Смелянский.

Позднее, после критики в комментариях, он уточнил, что "это не сексизм". По его словам, на фото "сильная, умная, финансово независимая женщина, которая соблюдает карантин и работает дистанционно с документами".

Реклама, опубликованная 1 апреля

Реклама, опубликованная 1 апреля

facebook.com/igor.smelyansky

Так, некоторые пользователи обвинили компанию в сексизме. "Действительно, надо мыслить шире и перестать использовать женское тело как объект в рекламе", – отметила одна из комментаторок.

"Ну наконец-то, а то все гречка, туалетная бумага, лекарства, денежные переводы", "С 1-м апреля!" "Публика жаждет узнать статистику заказов и динамику", – пишут также под постом.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять лекарства по всей Украине на фоне карантина из-за коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Игорь Смелянский
Место
Украина
Теги
соцсети карантин фотографии Укрпочта
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