На борту самолета, который прилетел из Милана в Киев и был проверен на коронавирус, около половины пассажиров якобы имели явные признаки инфекции и кричали на членов экипажа.

Новые детали раскрыл сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура, на которого обрушилась критика после того, как он рассказал, что видел на борту.

"У меня билет был на 26 место. Я говорю открыто, как есть, у меня нет кураторов и я не политический проект. Вы когда говорите о 4 или 3 больных, не забывайте: половина самолета были с признаками вирусов и болезней. Безумное количество людей просили горячей воды, чтобы размешать порошок", – поделился он.

Рейс Милан-Киев: пассажиры были больны, кричали на экипаж Скриншот из видео

При этом, по словам Гуры, экипаж самолета вел себя предельно корректно. "Бортпроводники сделали нереальное, корректное поведение, уважение и профессионализм был на высшем уровне, даже когда иностранцы кричали на них. Спасибо, ребята, за перелёт в Милан и обратно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у всех пассажиров авиарейса Милан-Киев, прибывшего 12 марта в "Борисполь", проверили температуру. Коронавируса у них не обнаружили.

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