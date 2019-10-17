Рекордное количество прокуроров согласилось на переаттестацию и продолжение работы в прокуратуре

В преобразованной Генеральной прокуратуре – Офисе Генерального прокурора Украины – изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства. Всего пройти переаттестацию хотят 96% прокуроров.

Как сообщили на сайте ГПУ, первыми переаттестацию пройдут те прокуроры. которые готовы работать в Офисе генпрокурора (80% от тех, кто и сейчас работает в Генпрокуратуре).

В региональных прокуратурах процент тех, кто хочет продолжить работу, значительно выше. Так, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей хотят пройти переаттестацию.

96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать

"99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской. В остальных областях этот показатель превышает 90%", - рассказали в ГПУ.

Тестировать их будут на знание законов и на умение их применять. В целом идея аттестации прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

Как писал OBOZREVATEL, в первом чтении парламентское большинство поддержало законопроект о реформе прокуратуры 10 сентября. Тогда свои голоса за него отдали 287 нардепов.

Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка подробно объяснил суть и ключевые задачи реформы.

Чего ждать от реформы ГПУ смотрите в видео.

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