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Разжарит до +35: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине в четверг, 13 июня, удержится жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +35 градусов.

"Ближайшей ночью ожидается +18… +23 градуса", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В то же время локальные дожди с грозами пройдут завтра на севере, западе, в центре и даже на Харьковщине и в Крыму.

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"Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе. В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31… +33 градуса", – добавила Диденко.

По ее словам, небольшое ослабление жары ожидается с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут преобладать очень высокие градусы.

Жара в Украине не спадет

Жара в Украине не спадет

Лига

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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