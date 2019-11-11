Разведение войск в Петровском: в "ДНР" подготовили новую провокацию

Террористы самопровозглашенной группировки "ДНР" заявили о размещении так называемых военных подразделений на территории разведения войск в районе Петровского, если там появится украинская полиция.

Соответствующее "постановление" принял "народный совет" террористической "ДНР". Там заявили, что в случае размещения на участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области украинской полиции или Нацгвардии, в эту зону будут введены подразделения "МВД ДНР".

При этом в группировке отметили, что дальнейшее разведение сил и средств станет неосуществимым до вывода сил Украины из Петровского.

Террорист "ДНР"

Как известно, 11 ноября завершилось разведение войск в районе населенного пункта Петровское на Донбассе. 12 ноября начинается разминирование этого участка разведения.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона контролирует разведение войск на Донбассе, однако террористы "Л/ДНР" пытаются сорвать процесс.

Как писал OBOZREVATEL, 9 ноября, оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. 10 ноября оккупанты развязали новые бои, в результате чего четверо бойцов ВСУ получили ранения.

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