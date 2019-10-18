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18 октября • обновлено в 13:50
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"Разрушить эту империю!" Бывший пленник Кремля пригрозил России

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Украине не стоит строить никаких отношений с Российской Федерацией, поскольку та стремится только навязать нам мир на своих условиях.

В этом убежден недавно освобожденный из российского плена крымский общественный активист левого направления, анархист и защитник прав крымского студенчества Александр Кольченко. Вместе с еще четырьмя пленниками Кремля он дал интервью журналу "НВ", в котором рассказал о заключении и отношении к России.

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"Прежде всего нам нужно разрушить эту империю! Мне кажется, что военное противостояние неэффективное: необходимо оказывать поддержку тем, кто продолжает борьбу внутри РФ", — резко отметил 30-летний Александр, который пробыл под арестом и в колонии РФ почти пять лет.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

24 Канал

Он указал на тот факт, что в настоящее время в российских тюрьмах сидят преимущественно за бытовые преступления. Но все они преподносят российского президента Владимира Путина в положительном свете.

"Две трети заключенных осуждены по так называемой народной статье — за незаконный оборот наркотиков, их употребление, хранение, распространение... Всего в России есть большинство, которое радикально Путина, а есть меньшинство, которое радикально против. На это накладывается еще один парадоксальный фактор: большинство россиян аполитичны", — добавил экс-пленник Кремля.

Кольченко убежден, что Россия всеми способами пытается навязать Украине мир на своих условиях, в частности, используя тот же "план Штайнмайера", о котором сейчас говорят все.

"Нам же, думаю, нужно оказывать материальную помощь тем, кто борется против режима Путина", — подчеркнул он.

Напомним, что Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти пять лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" к 10 годам заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.

Наказание парень отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков, а также 11 политзаключенных, которых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Александр Кольченко
Место
Украина
Тег
политзаключенный
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мне кажется, что военное противостояние неэффективное: необходимо усилить борьбу в Фейсбуке", — резко отметил 30-летний Александр, живущий с мамой.
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