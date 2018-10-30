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/Новости медицины

Разрешить в Украине марихуану и проституток: врач выступила с громким заявлением

4.1тЧитать материал на украинском

Украине следует легализовать проституцию и продажу марихуаны. Это существенно увеличит доходы в госбюджет и решит проблемы со здоровьем населения.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. По её словам, легализовав марихуану, мы получим точно такую же ситуацию, как и с алкоголем.

"У марихуаны гораздо больший эффект зависимости. Алкоголь дает меньший эффект зависимости. Кроме того, я недавно читала американское исследование, которое показывает, что марихуана сокращает нашу жизнь - эпизодическое употребление марихуаны сокращает нашу жизнь на три года. В отличие от алкоголя - он её сокращает на меньшее количество лет", - пояснила Майкова.

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По этой причине, считает она, следует декриминализовать покупку марихуаны - для уменьшения рисков, связанных с употреблением легких наркотиков.

"Чтобы никто на этом не наживался, пусть это будут доходы в экономику, пусть это будут деньги в бюджет, пусть это не будут доходы в карман разных черных людей. Но при этом люди сами должны нести ответственность за свою жизнь", - резюмировала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, покупку и употребление каннабиса уже легализовали в Канаде.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Майкова
Место
Украина
Объекты
марихуанаврачиУкраина
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "и решит проблемы со здоровьем населения." Есть население - есть проблемы, нет населения - нет проблем. "Замечательный" выход из положения)
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
За це стоял майдан и сгинула небесна сотня СУГС
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Dmitryk Aleksandr , А что плохого? Теперь укро шлюхи официально москалей на дому принимать будут, мог муж на кухне чай пьёт
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Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
"Але при цьому люди самі повинні нести відповідальність за своє життя", - резюмувала лікар. Розумно сказано! А якщо я не вживаю марихуану — то що, хтось другий відповідальний за моє життя? За гроші люди несуть всяку нісенітницю!
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