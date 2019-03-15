"Разочарование!" Цимбалюк пояснил, как оккупанты пожалели о захвате Крыма

В России после пяти лет оккупации Крыма начали оправдывать аннексию, но уже без упоминая пропагандистских штампов про "националистов" и "радикалов".

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что Кремль пошел на такой шаг лишь потому, что оказался сильнее.

"Значит, может поступить так с любой страной. И главное, люди, которые участвовали в захвате Крыма, в большинстве своем отправились убивать на Донбасс. Вот это цена оккупации АРК. Это одна военная кампания против Украины и разделять оккупацию Крыма и Донбасса не надо", – написал в сети журналист.

Также Цимбалюк навел цитаты из интервью бывшего "народного мэра" Севастополя Алексея Чалого, который также спустя пять лет после оккупации заговорил о разочаровании.

"У нас толком не было националистов. Одинокие больные маргиналы не в счет. И в Севастополе не так много крымских татар (к слову, казанских у нас чуть больше). Да и севастопольские крымские татары далеко не безоговорочно поддерживали новые киевские власти. В Севастополе большей проблемой было значительное количество украинских военных и силовиков", – рассказал Чалый, добавив, что даже не слышал о радикальных организациях в Крыму.

Также оккупант пожаловался, что за годы после аннексии ситуация на полуострове только ухудшилась.

"Разочарование есть. И очень большое. За пять лет мы (с себя также ответственности не снимаю) так и не смогли создать достойную региональную власть. Мы имеем уже вторую администрацию, и второго губернатора, занимающегося масштабными злоупотреблениями. И никакими федеральными финансовыми вливаниями это в сознании людей не перебить", – добавил Чалый.

Оккупация Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, у оккупантов в Крыму забили тревогу из-за проблем с торговлей.

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