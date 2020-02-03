Разочаровался в России: в Крыму арестовали ярого фаната аннексии

Владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова, который поддерживал аннексию полуострова, однако ввязался в конфликт с "властями", арестовали на 2 месяца в рамках расследования нанесении львами травм посетительнице.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает "Крым.Реалии". Соответствующее решение вынес Белогорский районный суд.

Сам инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кировской области Ольга Соломина вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил посетительницу за руку.

В Крыму арестовали ярого фаната аннексии mbk-news.appspot.com

По словам женщины, в момент нападения хищника директор Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

По этому факту "Следственный комитет" в Крыму начал проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд оно было передано в начале ноября 2019 года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, Зубков заявлял, что оккупанты хотят лишить его свободы, чтобы провести "рейдерский захват" его зоопарка.

Зубкова арестовали на 2 месяца Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, Зубков в свое время активно поддерживал захват полуострова войсками России. Однако в январе 2019 года он решил сбежать в Португалию.

Случилось это после того, как мужчина начал жаловаться на качество жизни и условия ведения бизнеса в Крыму после его аннексии. По словам мужчины, он "разочаровался в России".

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