Разочаровался в России: в Крыму арестовали ярого фаната аннексии

Владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова, который поддерживал аннексию полуострова, однако ввязался в конфликт с "властями", арестовали на 2 месяца в рамках расследования нанесении львами травм посетительнице.
Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает "Крым.Реалии". Соответствующее решение вынес Белогорский районный суд.
Сам инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кировской области Ольга Соломина вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил посетительницу за руку.
В Крыму арестовали ярого фаната аннексии
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По словам женщины, в момент нападения хищника директор Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.
По этому факту "Следственный комитет" в Крыму начал проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд оно было передано в начале ноября 2019 года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.
Напомним, Зубков заявлял, что оккупанты хотят лишить его свободы, чтобы провести "рейдерский захват" его зоопарка.
Зубкова арестовали на 2 месяца
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL, Зубков в свое время активно поддерживал захват полуострова войсками России. Однако в январе 2019 года он решил сбежать в Португалию.
Случилось это после того, как мужчина начал жаловаться на качество жизни и условия ведения бизнеса в Крыму после его аннексии. По словам мужчины, он "разочаровался в России".
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