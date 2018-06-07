Разгром табора в Киеве: в полиции обещают жесткую реакцию

Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона, в частности на преступления в отношении этнических меньшинств.

Об этом заявили в ГУ Нацполиции Киева, комментируя разгром членами Национальных дружин табора ромов в Национальном парке "Голосеевский".

"Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что полицейские в рамках профилактики посетили табор и установили личности всех ромов, которые там проживали. И в четверг, 7 мая, они покинули территорию парка. После чего активисты с топорами и молотами приехали в парк и, снимая на видео, устроили погром и мешали сотрудникам парка расчищать территорию. В результате никто не пострадал.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Национальные дружины разогнали табор ромов, который располагался в Голосеевском парке.