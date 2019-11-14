"Разграблено и вывезено кураторами РФ!" Жители "ДНР" запаниковали из-за порядков оккупантов

Террористы непризнанной "ДНР" продолжают разворовывать и разваливать оккупированный Донбасс, в результате крупные заводы перестают функционировать, а местные жители остаются без работы.

На порядки оккупационных властей люди жалуются в соцсетях. Скриншотом такого сообщения поделился в Twitter журналист Денис Казанский.

"Еще минус один завод в Донецке. Будни "русского мира", – прокомментировал он.

Жители "ДНР" запаниковали из-за порядков оккупантов narodna-pravda.ua

В частности, на этот раз в "ДНР" решили законсервировать Донецкий завод высоковольтных опор (ДЗВО). Предприятие якобы перестанет работать с 24 декабря.

"А что же тут не прекратит свое существование? Все! Разграблено и вывезено мразями кураторами все в ЭРЭФ", – негодуют в местных соцсетях.

Как говорится в сообщении, работников собираются уволить, но соответствующей работы по специальности оккупационные власти им не предоставят.

"Всех рабочих увольняют, люди и их семьи остаются без средств на существование. Альтернативной работы для тружеников в "ДНР" нет. Люди будут вынуждены искать работу за пределами "республики", – говорится в сообщении.

Скриншот

Отмечается, что ДЗВО – это один из крупных заводов по изготовлению металлических конструкций и опор высоковольтных линий, которые эксплуатируются в 35 странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности, в Европе, Африки, Азии, Америке.

В то же время подписчики Казанского в комментариях к посту подчеркнули, якобы ранее сепаратисты сами подтверждали, что металлургические заводы на ОРДЛО еле функционируют "для галочки".

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Еще минус один завод в Донецке. Будни русского мира pic.twitter.com/RBAYajNjn5 — Денис Казанський (@den_kazansky) 14 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители ОРДЛО пожаловались в соцсетях, что на некоторых предприятиях в оккупированном Алчевске работникам в течение нескольких месяцев не выдают зарплат. А вместо заработанных денег предлагают оформлять кредиты, причем под высокие ставки.

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