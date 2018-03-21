"Расстреляли": сеть поразила украинская песня в Крыму

В сети показали уличного музыканта, поющего песню на украинском языке в оккупированном Крыму.

Соответствующий видеоролик, опубликованный в Twitter "Крым.Реалии", вызвал неоднозначную реакцию комментаторов.

"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе", - гласит подпись видео.

"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе.

ВИДЕО pic.twitter.com/vLLAi6ShQe — Крым. Реалии (@krymrealii) 20 марта 2018 г.

В свою очередь пользователи восприняли видео с иронией, предположив, что мужчину затем "арестовали" и "расстреляли".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети опубликовали видео опроса жителей Украины и России, которые рассказали, что потеряли после аннексии Крыма.