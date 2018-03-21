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"Расстреляли": сеть поразила украинская песня в Крыму

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В сети показали уличного музыканта, поющего песню на украинском языке в оккупированном Крыму.

Соответствующий видеоролик, опубликованный в Twitter "Крым.Реалии", вызвал неоднозначную реакцию комментаторов.

"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе", - гласит подпись видео.

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В свою очередь пользователи восприняли видео с иронией, предположив, что мужчину затем "арестовали" и "расстреляли".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети опубликовали видео опроса жителей Украины и России, которые рассказали, что потеряли после аннексии Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаСимферополь
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