"Расстреляли": сеть поразила украинская песня в Крыму

В сети показали уличного музыканта, поющего песню на украинском языке в оккупированном Крыму.
Соответствующий видеоролик, опубликованный в Twitter "Крым.Реалии", вызвал неоднозначную реакцию комментаторов.
"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе", - гласит подпись видео.
"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе.— Крым. Реалии (@krymrealii) 20 марта 2018 г.
ВИДЕО pic.twitter.com/vLLAi6ShQe
В свою очередь пользователи восприняли видео с иронией, предположив, что мужчину затем "арестовали" и "расстреляли".
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети опубликовали видео опроса жителей Украины и России, которые рассказали, что потеряли после аннексии Крыма.
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