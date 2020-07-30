Раскрыта страшная правда об абортах в СССР

Советский Союз, жизнь при котором некоторые называли идеальной и заявляли, что проблемы в нем появились именно в "проклятые" девяностые, на самом деле скрывал очень много тайн.

Одной из них было сплошное вранье об абортах, связанное с тем, что реальная статистика о них тогда была засекречена. Страшную правду о таких операциях в СССР в материале на Live Journal рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

"Никто никогда не знал реальных цифр советской статистики – сколько в стране происходит техногенных и транспортных катастроф, терактов, сколько совершается преступлений (в том числе и маньяками) и сколько делается абортов. На самом же деле по количеству абортов "идеальный СССР" занимал одно из первых мест в мире", – констатирует он.

Реальные большевистские плакаты 1920-х годов (maxim-nm.livejournal.com)

Как все начиналось

Как пишет блогер, после Переворота, устроенного большевиками осенью 1917 года, обломки тогдашней Российской империи начали стремительно деградировать и тогда официально было объявлено о сексуальной вседозволенности. Уже в СССР, на плакатах 1920-х годов советская пропаганда агитировала: "Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления", "Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она – мещанка".

Средства контрацепции, отмечает Мирович, тогда считались мещанско-буржуазным пережитком, да и вообще малограмотные большевики имели низкий уровень познаний в сексуальной сфере – из-за чего в СССР произошел "всплеск нежелательных беременностей". Вместе с этим были разрешены аборты.

Позже, увидев, что сознательные советские гражданки не спешат рожать будущих солдат, большевики начали ужесточать противоположную политику в отношении абортов. В частности, в 1926 году был объявлен запрет на прерывание первой беременности, вскоре аборты сделали платными – стоимость привязывалась к доходу семьи и составляла примерно четверть от него, а в 1936 году такие операции и вовсе запретили.

Плакат об абортах в СССР (maxim-nm.livejournal.com)

Засекреченная статистика

Примечательно, но в результате введения таких правил аборты просто ушли в подполье и, конечно же, никакой статистикой они не фиксировались. Последствием стал стремительный рост смертности среди пациенток.

Официально же аборты в СССР были запрещены в 1936-1955 годах. Причем официальная советская пропаганда в этот период всячески указывала женщинам на их роль как "матери для будущих солдат и рабочих. Так, при диктаторе Сталине уголовная ответственность за аборты грозила не только врачам, но и женщинам, которые шли на это, отмечает блогер. Поэтому очень часто даже те, кому аборт был необходим по медицинским показаниям, – не обращались к врачам и "просто тихо умирали". Другая проблема этого запрета – детоубийство.

В СССР скрывали статистику об абортах (maxim-nm.livejournal.com)

"Те женщины, которые были не готовы, не хотели рожать, но боялись уголовной ответственности за аборт – просто дожидались родов, а затем убивали ребенка. Подобные детоубийства в конце 1930-х годов составляли до 25% от общего количества убийств. В "стране развивающегося социализма" младенцев убивали штопальными иглами, топили в уборных или просто выбрасывали на помойку", – рассказывает Мирович ужасы СССР.

Он еще раз подчеркнул, что все эти случаи, а также реальная статистика подпольных абортов (которая была примерно посчитана по количеству посаженных в тюрьму врачей) была строго засекречена.

Когда аборты снова разрешили

Делать аборты в СССР снова разрешили в 1955 году, хотя сделано это было, скорее всего, для того, чтобы улучшить постсталинские отношения с Западными странами, убежден Мирович. Практически сразу же по Союзу прошла "волна" абортов, пик которой пришелся на 1964 год – тогда было зарегистрировано около 5,6 миллиона случаев.

Плакат об абортах в СССР, когда их уже разрешили (maxim-nm.livejournal.com)

"Такое большое количество абортов прямо указывает на низкий уровень жизни в СССР – во-первых, отсутствовали нормальные средства контрацепции и хотя бы минимальная сексуальная грамотность населения. А во-вторых – люди жили в нищете в перенаселенных коммуналках либо микроскопических бесплатных "хрущевках", и не чувствовали себя готовыми к рождению и воспитанию детей", – предположил блогер.

В конце своего рассказа о страшной правде об абортах в СССР он добавил, что в 80-е годы их количество сохранялось на столь же высоком уровне. Причем, по мнению зарубежных аналитиков, реальные цифры были даже выше, чем в засекреченной советской статистике, и составляли не 4-5, а 9-12 миллионов случаев в год.

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