"Рана ноет постоянно": Цимбалюк ярко поставил на место российскую журналистку из-за Украины

Независимо от активности освещения темы Украины российскими пропагандистами, наша страна постоянно продолжает страдать из-за вооруженной агрессии Кремля.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк во время дискуссии с ведущей эфира радио "Эхо Москвы", которым он поделился в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия вообще старается делать вид, что ничего не происходит. Но поверьте, украинский взгляд другой. Здесь (в России. — Ред.) можно рубильником регулировать: добавить Украины, добавить Сирии. А у нас эта рана ноет постоянно, нон-стоп", — возмутился он.

Его слова спровоцировали возмущение у россиянки, и она попыталась обвинить Украину в необъективном освещении позиции ее страны.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Но нельзя не говорить и о том, что с вашей стороны нервы тоже настолько обнажены, что и с ваших экранов тоже Бог знает что про Россию", — сказала ведущая радиоэфира.

Однако Цимбалюк емко ответил на ее претензии, дав понять, что ни одна цивилизованная страна в мире не сомневается в том, что Россия должна нести ответственность за свои военные преступления.

"А что у нас неправильно говорят? Что Россия — страна-оккупант? А почему это не так? Так считают все. Кто-то признал оккупацию Крыма? Я не знаю. Сирия и Венесуэла — у них особое положение. Мы на них даже не в обиде", — ярко подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение мощным выступлением. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Следовательно, Путин не имеет никаких шансов на политическую победу в Украине.

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