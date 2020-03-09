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9 марта • обновлено в 10:17
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Украинские песни "взорвали" радио: показательные цифры

1.8т
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Радиостанции по всей Украине в среднем на 21% перевыполняют минимальные языковые квоты на украинскую музыку в эфире.

Такие данные озвучил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в программе "Мова" с Вячеславом Кириленко на ObozTV. По его мнению, в Украине нет проблем с новыми композициями и исполнителями.

"Закон предусматривает, что в дневном эфире каждой радиостанции должно звучать не меньше 35% песен на украинском языке от общего количества песен. Но наши общенациональные радиостанции, в среднем, дают 56%", – рассказал Костинский.

"То есть, в среднем, каждая вторая песня в нашем радиоэфире – украинская", – уточнил он.

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Член Нацсовета обратил внимание, что некоторые радиостанции дают 100% украинских песен.

"Например, Країна FM. Сейчас киевская радиостанция Київ FM полностью исключила ротацию русскоязычных песен. Огромный процент дают общественные радиостанции Радио Промінь, Радіо Культура. И мы видим, что и частные радиостанции также подтягиваются", – отметил он.

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Костинский подчеркнул, что перевыполняют квоты даже те радиостанции, для которых законом предусмотрено "послабление".

"Если радиостанция транслирует в своем эфире более 60% европейских песен, которые исполняются на европейских языках, то квота украинских песен может составлять 25%. Но мы видим, что и такие радиостанции – а их немного – тоже перевыполняют языковые квоты и дают более 30% песен на украинском языке", – пояснил эксперт.

"Мы смотрим отбор на Евровидение и видим, что у нас нет проблем с новыми исполнителями, артистами, песнями", – резюмировал Костинский.

По словам Костинского, почти каждая вторая песня в отечественном радиоэфире – украинская

По словам Костинского, почти каждая вторая песня в отечественном радиоэфире – украинская

dalet.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания оштрафовал ряд радиостанций за невыполнение закона о языковых квотах на сумму около 1,8 млн грн.

Программу "Мова" с Вячеславом Кириленко смотрите по субботам в 21:00 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Квоты на украинскую музыку" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Квоты на украинскую музыку Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Место
Украина
Теги
украинский язык музыка Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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