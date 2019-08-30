"Вы сделали это вместе!" Раде предложили амнистию для "Л/ДНР"

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий снятие ответственности с лиц, причастных к пособничеству террористам "Л/ДНР".

Как сообщается на сайте парламента, его инициаторами стала группа депутатов, большинство из которых баллотировались на выборах от "Оппозиционного блока". Документ был зарегистрирован 29 августа.

Он называется "Об недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Скандальный законопроект на сайте Рады Скриншот видео

Скандальный законопроект вызвал большой резонанс и возмущение среди военных, волонтеров и активистов. Так, на эту законодательную инициативу отреагировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Даже понимая, что это проект, чувствуешь настоящую сущность этих упырей, которых малороссы привели в Верховную Раду. Эти враги живут рядом с нами, ходят и ездят с нами в транспорте, сидят в кафе... Не может быть толерантности во время войны, хотя о чем я... Где война, а где они, те, кто их привел к власти. Мариуполь российскими "Градами" крыли, тяжелая русская арта обстреливала мирные города, а они за регионалов бежали все голосовать", – возмутился защитник Украины.

Аналогичное мнение выразил и известный волонтер Тим Златкин, который также обвинил украинских избирателей в том, что внесение таких законопроектов в парламент воюющей страны стало возможным. "Вы сделали это вместе!" – написал он в Facebook.

С жесткой критикой против циничного законопроекта также выступил участник АТО Мирослав Гай. "Кинули подачку в виде снятия неприкосновенности, создали хаос в Раде и теперь имеем вот такое...Медведчук анонсировал в Страсбурге планы Кремля, теперь видим их реализацию", – негодует он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду по 66 округу на Житомирщине в парламент прошла Татьяна Грищенко от "Слуги народа".

Она известна тем, что, общаясь с журналистом, усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы. Скандальная нардеп имеет среднее специальное образование и временно не работает.

В первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу одиозного Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако во втором туре она переметнулась к партии действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ранее Грищенко сотрудничала с Партией регионов и "Оппозиционным блоком".

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