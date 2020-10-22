Зеленский сказал, кто будет окончательно решать вопрос о пожизненном сроке для коррупционеров

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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  • Вопрос о наказании за коррупцию является одним из пяти из опроса Зеленского

  • Его проведение запланировано на 25 октября – день местных выборов в Украине

  • Зеленский не исключил, что 95% опрошенных поддержат пожизненное заключение для коррупционеров

Президент Владимир Зеленский

Вопрос пожизненного срока заключения для коррупционеров может быть рассмотрен Верховной Радой, если эту инициативу поддержат украинцы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалам, пишет "Сегодня".

На вопрос журналистки, почему бы вместо того, чтобы спрашивать украинцев, просто не принять соответствующий закон, глава государства ответил: "Для меня важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной кампании".

"Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, я пойму ответ народа и я буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", – уточнил он.

При этом президент не уверен, что Рада поддержит введение пожизненного заключения для коррупционеров.

Также Зеленский сказал, что не видит ничего плохого в том, чтобы провести своеобразный экзитпол во время голосования на местных выборах вместо обычного социологического опроса.

Как сообщил OBOZREVATEL, 63% украинцев считают законной идею президента Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов, 23% имеют противоположное мнение. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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