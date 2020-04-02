Работают без выходных: Украина запустила ежедневные полеты в Китай за медпопомощью

В четверг, 2 апреля, в Китае приземлился самолет из Украины, который привезет защитные маски для населения. Теперь полеты в КНР будут ежедневными.

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Как сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, маски передадут аптечным сетям.

"С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая – ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", – рассказал он.

Украинский самолет в Китае Facebook Кирилл Тимошенко

При этом Тимошенко отметил, что полеты для частных аптечных сетей – оплачивают сами сети. Власти помогают логистикой, разрешением на перелеты.

"Украинские компании работают на полную в части производства масок и других средств защиты. Но этого крайне мало", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от вирусных инфекций.

Ранее 23 марта самолет ВСУ Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с Китая партию тестов для выявления коронавируса.

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