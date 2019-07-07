ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Работаем днем и ночью!" Зеленский прояснил ситуацию с пленными моряками

2.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой он делает все для скорейшего освобождения украинских военнопленных моряков, которые удерживаются Российской Федерацией.

Об этом украинский президент сказал в ходе участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" в Одессе, передает "Интерфакс Украина".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
20
24
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Морячков можно отпустить, они исполняли приказ. А вот офицеров и особенно сбушников подвергнуть прилюдно унизительной порке прямо на Красной Площади. Да и место там есть специальное))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
В.В.Путин думаю поддержит ЗЕ в ближайшее время. А если ЗЕ и дальше будет правильно себя вести, то в его силах вообще прекратить гражданскую войну и наладить отношения с РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Они - "Работаем днем и ночью!" , а МИД Украины пашет с МИД России и Путиным в Японии, Италии уже недели две, аж всё кипит ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel