"Работаем днем и ночью!" Зеленский прояснил ситуацию с пленными моряками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой он делает все для скорейшего освобождения украинских военнопленных моряков, которые удерживаются Российской Федерацией.
Об этом украинский президент сказал в ходе участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" в Одессе, передает "Интерфакс Украина".
Владимир Зеленский
"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить пленных моряков.
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