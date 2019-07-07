"Работаем днем и ночью!" Зеленский прояснил ситуацию с пленными моряками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой он делает все для скорейшего освобождения украинских военнопленных моряков, которые удерживаются Российской Федерацией.

Об этом украинский президент сказал в ходе участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" в Одессе, передает "Интерфакс Украина".

Владимир Зеленский

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", – заявил он.

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