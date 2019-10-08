"Зеленский подобен Януковичу": Портников указал на опасность третьего Майдана

Новые протесты на Майдане Незалежности в Киеве являются серьезным сигналом для власти, что могут пошатнуть ее устойчивость.

Однако пока протесты не стали массовыми и они не представляют электоральной угрозы для президента Украина Владимира Зеленского. Об этом для "Белсат" сообщил украинский журналист Виталий Портников.

"Однако на самом деле протест на Майдане – серьезный сигнал для власти, который ставит под сомнение как ее устойчивость, так и реальную способность выполнять взятые на себя обязательства. Даже если предположить, что у Зеленского появится готовность капитулировать перед Кремлем. Протест еще не самый массовый, но вполне традиционный по численности для предупредительных протестов. По мере перехода новой власти на позиции Кремля – а высказывания ряда близких к Зеленскому чиновников и депутатов демонстрируют такую возможность – этот протест будет нарастать и приобретать традиционные формы украинского Майдана", – пояснил он.

Журналист отметил, что протест имеет пока локальный характер, но может начаться и в регионах. И тогда уже власти необходимо будет вести диалог или же применить силу, из-за чего начнется восстание.

"Протест начинает приобретать организационную структуру, провозглашено создание Движения сопротивления капитуляции. Сам Владимир Зеленский, подобно своему свергнутому Майданом предшественнику Виктору Януковичу, склонен винить в организации протеста политиков, которые проиграли на выборах 2019 года. Но протест быстро может приобрести надпартийную общественную структуру", – сообщил он.

Майдан в Киеве

Портников подчеркнул, что власть может попытаться контролировать протесты, но это приведет лишь к ее краху.

"У Зеленского нет возможности собрать сторонников, которые бросили бы вызов активной части общества именно потому, что сам он – выдвиженец пассивной части. При этом если сторонники Януковича хоть и не стремились его защищать, но связывали со своим избранником курс на Россию и на монополию Донбасса в политической и экономической жизни страны, то у сторонников Зеленского очень различные ожидания. Они будут наблюдать как за успехом, так и за поражением своего кумира с диванов, а не с площадей", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников рассказал, что проблема президента Украины Владимира Зеленского в его короткой политической памяти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал