Главная Новости
9 октября • обновлено в 02:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Зеленский подобен Януковичу": Портников указал на опасность третьего Майдана

853 Читать материал на украинском

Новые протесты на Майдане Незалежности в Киеве являются серьезным сигналом для власти, что могут пошатнуть ее устойчивость.

Однако пока протесты не стали массовыми и они не представляют электоральной угрозы для президента Украина Владимира Зеленского. Об этом для "Белсат" сообщил украинский журналист Виталий Портников.

"Однако на самом деле протест на Майдане – серьезный сигнал для власти, который ставит под сомнение как ее устойчивость, так и реальную способность выполнять взятые на себя обязательства. Даже если предположить, что у Зеленского появится готовность капитулировать перед Кремлем. Протест еще не самый массовый, но вполне традиционный по численности для предупредительных протестов. По мере перехода новой власти на позиции Кремля – а высказывания ряда близких к Зеленскому чиновников и депутатов демонстрируют такую возможность – этот протест будет нарастать и приобретать традиционные формы украинского Майдана", – пояснил он.

Новости
"Вы дураки, что ли, ребята?" Бабченко предупредил Зеленского об угрозе нового Майдана

Журналист отметил, что протест имеет пока локальный характер, но может начаться и в регионах. И тогда уже власти необходимо будет вести диалог или же применить силу, из-за чего начнется восстание.

"Протест начинает приобретать организационную структуру, провозглашено создание Движения сопротивления капитуляции. Сам Владимир Зеленский, подобно своему свергнутому Майданом предшественнику Виктору Януковичу, склонен винить в организации протеста политиков, которые проиграли на выборах 2019 года. Но протест быстро может приобрести надпартийную общественную структуру", – сообщил он.

Майдан в Киеве

Майдан в Киеве

Портников подчеркнул, что власть может попытаться контролировать протесты, но это приведет лишь к ее краху.

"У Зеленского нет возможности собрать сторонников, которые бросили бы вызов активной части общества именно потому, что сам он – выдвиженец пассивной части. При этом если сторонники Януковича хоть и не стремились его защищать, но связывали со своим избранником курс на Россию и на монополию Донбасса в политической и экономической жизни страны, то у сторонников Зеленского очень различные ожидания. Они будут наблюдать как за успехом, так и за поражением своего кумира с диванов, а не с площадей", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников рассказал, что проблема президента Украины Владимира Зеленского в его короткой политической памяти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Майдан против капитуляции" на OBOZREVATEL.

Тема
Майдан против капитуляции
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Майдан Майдан Незалежности
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Открыть огонь по провокаторам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel