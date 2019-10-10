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11 октября • обновлено в 03:30
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"Сомали какое-то!" Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась

9.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени общаться с российскими СМИ, которые открыто выступают против нашей страны, и вызвал гнев у пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой.

Соответствующее его заявление прозвучало во время пресс-марафона, который устроили в четверг, 10 октября в Kyiv Food Market.

"У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины, из какой бы страны они ни были. У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории, наших людей. Поэтому какой может быть диалог?" – возмутился он.

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Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась

Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, возможно ли его общение с пропагандистскими СМИ. В частности, прозвучало название "60 минут" – программы, которую ведет Скабеева.

Пропагандистка, которой отказали в аккредитации на пресс-марафон, отреагировала на слова президента Украины в своем Telegram-канале.

"Давайте поговорим наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников? Что касается Вашего объяснения, мол, визит в Киев не является для нас "безопасным", то, согласитесь, президент страны он ведь не зря президент. И может (наверняка) обеспечить безопасность на своей территории. Иначе, какое-то Сомали", – "взорвалась" она.

"В общем, наше предложение в силе. Мы готовы общаться! А Вы? Можем на нейтральной, например, территории. Ну или Вы приезжайте к нам. У нас безопасно!" – написала Скабеева.

"Сомали какое-то!" Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в США ярко осадил мужа Скабеевой Евгения Попова.

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Темы
Пресс-марафон Владимира Зеленского российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Тарас Бор
Тарас Бор
Скабеева,п*здуй в Сомали.Там тебя ждут.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну для этой с/укабеевой это природно - рефлексировать своей ватным нутром на правду. Отличный экземпляр существа для вивисектора Павлова.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну так то она права. Вислоухий Цимбалюк задаёт любые вопросы Путину и пристает к Захаровой на ее брифингах.
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