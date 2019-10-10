"Сомали какое-то!" Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени общаться с российскими СМИ, которые открыто выступают против нашей страны, и вызвал гнев у пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой.
Соответствующее его заявление прозвучало во время пресс-марафона, который устроили в четверг, 10 октября в Kyiv Food Market.
"У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины, из какой бы страны они ни были. У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории, наших людей. Поэтому какой может быть диалог?" – возмутился он.
Зеленский не пустил Скабееву на марафон: она огрызнулась
Таким образом Зеленский ответил на вопрос, возможно ли его общение с пропагандистскими СМИ. В частности, прозвучало название "60 минут" – программы, которую ведет Скабеева.
Пропагандистка, которой отказали в аккредитации на пресс-марафон, отреагировала на слова президента Украины в своем Telegram-канале.
"Давайте поговорим наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников? Что касается Вашего объяснения, – мол, визит в Киев не является для нас "безопасным", – то, согласитесь, президент страны – он ведь не зря президент. И может (наверняка) обеспечить безопасность на своей территории. Иначе, какое-то Сомали", – "взорвалась" она.
"В общем, наше предложение в силе. Мы готовы общаться! А Вы? Можем на нейтральной, например, территории. Ну или Вы приезжайте к нам. У нас безопасно!" – написала Скабеева.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в США ярко осадил мужа Скабеевой Евгения Попова.
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