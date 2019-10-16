"Масоны придумали Украину!" Преподаватель украинского вуза оскандалился дерзким заявлением

В одном из частных вузов Одессы разгорелся скандала из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на лекциях студентам называет Украину проектом польских массонов.

Об этом сообщает ТСН. Также преподаватель заставляет учеников писать рефераты по книге "Украина, которой не было".

"Польские масоны придумали проект Украина. В то время местные жители назывались как? Малороссы! Малороссия!" – заявляет преподаватель.

"Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России", – читает лекцию Кравчик.

По словам студентов, преподаватель руководствуется украинофобской литературой, где гимн Украины называют бандеровским, язык селянским, а Украину миражом и фикцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского учителя уволили за сепаратизм. Он заявлял что Одесса – это Россия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!