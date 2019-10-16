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16 октября • обновлено в 08:06
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"Масоны придумали Украину!" Преподаватель украинского вуза оскандалился дерзким заявлением

3.3т Читать материал на украинском

В одном из частных вузов Одессы разгорелся скандала из-за преподавателя истории Анатолия Кравчика, который на лекциях студентам называет Украину проектом польских массонов.

Об этом сообщает ТСН. Также преподаватель заставляет учеников писать рефераты по книге "Украина, которой не было".

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"Польские масоны придумали проект Украина. В то время местные жители назывались как? Малороссы! Малороссия!" – заявляет преподаватель.

"Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России", – читает лекцию Кравчик.

По словам студентов, преподаватель руководствуется украинофобской литературой, где гимн Украины называют бандеровским, язык селянским, а Украину миражом и фикцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского учителя уволили за сепаратизм. Он заявлял что Одесса – это Россия.

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Тема
Сепаратизм в Украине
Место
Украина Одесса
Тег
сепаратист
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Прав учитель ...
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Petrova Anula
Petrova Anula
УОн на удивление умный украинец, который говорит правду! В отличии от тупых, необразованных фашистов-свинопасов!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что было Украина?? Пока Ленин не сделал её в тех границах которая она есть сейчас?) тут и земли Польши и Венгрии и мало Россию присоединились. А была бы одна галиция
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Чигрин Сергей
Чигрин Сергей
Pyankovsky Alexey, оно и видно что историю тебе преподавал тоже Ленин.
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